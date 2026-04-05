Início do IJsselderby adiado devido a problemas na arquibancada visitante: “Parem com esse comportamento ridículo!”

O início do IJsselderby entre Go Ahead Eagles e PEC Zwolle foi adiado. A partida no De Adelaarshorst deveria começar às 12h15, mas foi adiada devido a problemas com os torcedores do PEC que viajaram para o jogo.

Muitos torcedores de Zwolle estão usando roupas que cobrem o rosto, o que vai contra os acordos. A diretoria do PEC e o capitão Ryan Thomas estão conversando neste momento com os torcedores na arquibancada visitante.

“Vejo Thomas e Gerry Hamstra (diretor técnico do PEC, red.) caminhando em direção à arquibancada visitante para pedir que tirem as máscaras. Esse era o acordo prévio. Também foram autorizados quatrocentos torcedores, em vez de trezentos, na arquibancada visitante. Mas sem máscaras”, explica o repórter Toine van Peperstraten, da ESPN.

“Parem com esse comportamento ridículo. Você não vai a um jogo de futebol onde crianças e famílias estão presentes. Onde você pode curtir uma manhã de domingo, e aí você aparece usando máscara”, resmunga o analista Robert Maaskant em seguida.

“Isso é simplesmente má intenção. É absolutamente ridículo”, acrescenta Maaskant, ex-jogador de ambos os clubes, surpreso e bastante decepcionado.

Mais tarde, também foram lançados fogos de artifício, antes que os torcedores do PEC deixassem a área visitante no De Adelaarshorst, por ordem da polícia de intervenção. O Go Ahead, a polícia e a prefeitura de Deventer estão discutindo o que deve acontecer e quando o jogo terá início.