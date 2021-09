Ingresso para a final da Libertadores 2021: onde e como comprar, quanto custa e mais informações

A Conmebol divulgou que os bilhetes serão divididos em 50% para cada time classificado para a grande decisão no Uruguai

A final da Libertadores da América 2021 já tem o seu primeiro classificado: o Palmeiras empatou com o Atlético-MG, mas, com o gol marcado fora de casa, garantiu uma vaga para a grande decisão em Montevidéu no dia 27 de novembro. Agora, a outra vaga será decidida por Flamengo e Barcelona-EQU - o Mengão levou vantagem no duelo da ida ao vencer pelo placar de 2 a 0.

Com uma vaga já decidida, muitos torcedores já começam a procurar mais informações de onde comprar os ingressos para a final, que será realizada no Estádio Centenário, na capital uruguaia. Porém, a Conmebol, organizadora da competição, ainda não confirmou quantos ingressos serão vendidos para o duelo, e também não informou qual será o preço das entradas.

No entanto, a entidade garante que os bilhetes disponíveis serão divididos em 50% para cada clube. O Estádio Centenário, lugar da grande final, tem capacidade para receber 60 mil pessoas, mas o governo local não estabeleceu quantos ingressos poderam ser disponibilizados para a final, de modo a manter uma ocupação limitada e proporcionar distanciamento social em função da pandemia da Covid-19.

A Conmebol trabalhava em setembro com a possibilidade de vender 30 mil ingressos para a final desta edição, mas este número pode aumentar ou diminuir após uma nova avaliação do governo uruguaio, conforme divulgou o blog do Rodrigo Matos, no Uol.

A Goal te mostra como e onde comprar e mais informações sobre a venda dos ingressos.

Quanto custam e como comprar ingressos para a final da Libertadores?

A Conmebol ainda não divulgou de forma oficial onde e como comprar os ingressos para a grande final em Montevidéu. No entanto, já é possível adquirir pacotes de viagem para o Uruguai atráves de agência de viagens.

Apesar de ainda não ter garantido vaga para a final, pouco mais de cem torcedores do Flamengo garantiram ingressos para a decisão ainda após o jogo de ida da semifinal. A agência de viagens da Outsider Tour já disponibilizou alguns ingressos para o jogo

(Foto: Getty Images)

O pacote da Outsider Tour inclui voo fretado, hospedagem e ingresso para o duelo em Montevidéu. A agência se preparou para vender os pacotes e, caso não haja público, devolver integralmente o dinheiro investido.

"Nosso pacote inicialmente tem 244 vagas, que é o espaço do avião, e a gente já vendeu 110, desses 110, 107 são torcedores do Flamengo. Os torcedores tiveram a experiência de ir para Lima e quando esperavam o time chegar na final para comprar, só a passagem estava uns R$ 10 mil reais. O nosso pacote incluí tudo e está a metade do preço que estará quando o time chegar na final", disse Fernando Sampaio, CEO da Outsider Tours.

Quantos ingressos serão vendidos?

Com pelo menos metade do estádio liberado para presença do público, ou seja, 30 mil lugares, a Conmebol pretende dividir 50% dos ingressos para cada clube. Com isso, os times finalistas dividiram cerca de 15 mil bilhetes juntos

Cada time receberá 7,5 mil bilhetes para vender como quiser. O restante fica com a Conmebol, que deve utilizar para convidadados, além de comercializar com agências de viagens para pacotes de viagens.

Conforme apurou a Goal, a ideia da organização sul-americana, é ainda, vender ingressos para torcedores locais, ou seja, moradores da capital uruguaia.