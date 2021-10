Palmeiras detalha programação de venda de ingressos para a final da Libertadores

Sócios Avanti com pagamentos em dia terão vantagens na hora de adquirir as entradas para a decisão

O Palmeiras, que enfrentará o Flamengo pela final da Libertadores, divulgou um cronograma detalhado da venda de ingressos, que começa nesta segunda (1).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assinantes do Avanti, plano de sócio-torcedor do alviverde, terão prioridade na compra, considerando um sistema de adimplência e rating.

Só no sexto grupo (partindo das 17h30 do dia 2 de novembro) os membros em geral Avanti poderão garantir os seus ingressos. Para comprar na segunda, é preciso ter pelo menos seis mensalidades pagas em sequência.

Segundo o Palmeiras, cada sócio terá direito a apenas um ingresso por CPF, podendo também cadastrar seus dependentes para garantir as entradas.

A venda será feita diretamente pelo sistema da Conmebol, mas será necessário resgatar um código no site do Palmeiras (www.ingressospalmeiras.com.br). Vale lembrar que essas chave só são válidas até o fim do dia 6 de novembro.