Mais de 100 flamenguistas já compraram pacotes para a final da Libertadores 2021

Conmebol anunciou que o estádio Centenário, em Montevidéu, será o palco da grande decisão

Antes mesmo da Conmebol confirmar oficialmente o estádio Centenário, em Montevideu, como palco da final da Copa Libertadores 2021, mais de 100 flamenguistas já haviam comprado o pacote para a grande decisão. O combo, vendido ela agência de viagens Outsider Tour, inclui voo fretado, hospedagem e ingresso. Vale ressaltar, no entanto, que ainda não há confirmação de público liberado. Segundo apuração da Goal, a ideia da entidade Sul-Americana é receber torcedores locais, ou seja, que residam no país.

Como a decisão está agendada para o dia 20 de novembro muita coisa pode mudar. Desta forma, a agência se preparou para vender os pacotes e, caso não haja público, devolver integralmente o dinheiro investido.

"Começamos a anunciar há mais ou menos duas semanas, quando o governo uruguaio teve uma reunião com a Conmebol sobre isso. Anunciamos a pré-venda antes da Conmebol oficializar proque temos acordo com alguns patrocinadores do evento que confirmaram a informação. Nosso pacote inicialmente tem 244 vagas, que é o espaço do avião, e a gente já vendeu 110, desses 110, 107 são torcedores do Flamengo. Os torcedores tiveram a experiência de ir para Lima e quando esperavam o time chegar na final para comprar, só a passagem estava uns R$ 10 mil reais. O nosso pacote incluí tudo e está a metade do preço que estará quando o time chegar na final", disse Fernando Sampaio, CEO da Outsider Tours.

"A gente acredita muito que vai ter público por conta de todas as informações e por essa escolha da Conmebol, o Uruguaio e não estava na lista(das candidatas) e mudaram para lá justamente para que tenha público. Mas caso não tenha público, o crédito pode ser revertido para uma viagem futura ou ou receber o reembolso integral", finalizou.

Estádio Centenário traz boas recordações ao Flamengo

Palco da final da Copa Libertadores 2021, o estádio Centenário foi palco também do primeiro título do Flamengo na competição, em 1981. Na ocasião, o time liderado por Zico disputou três jogos: o primeiro, foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Cobreloa, no Maracanã. O segundo, no Chile, uma derrota por 1 a 0.

O jogo de desempate aconteceu em território neutro e o escolhido foi o estádio Centenário. Com dois gols de Zico, o Flamengo venceu o confronto no dia 23 de novembro e se tornou campeão da Copa Libertadores pela primeira vez.