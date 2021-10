Hotéis de Montevidéu já estão 100% ocupados para a final da Libertadores

Alta demanda com pouca oferta faz cidade receber um boom de reservas e brasileiros buscam outras opções

Faltando quase um mês e meio para a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, os hotéis em Montevidéu e arredores já estão com 100% de sua capacidade lotada no final de semana da grande decisão.

Segundo o jornal uruguaio "El Observador", na capital, nas regiões de Canelones e Maldonado não há mais hotéis disponíveis. Além da final da Copa Libertadores, Montevidéu será palco também da final da Sul-Americana, entre Athlético-PR e Red Bull Bragantino, uma semana antes, e da final da Copa Libertadores feminina.

A cidade espera receber cerca de 30 a 40 mil turistas para os três eventos. A expectativa é de que o estádio Centenário possa receber mais de 50% de sua capacidade, principalmente na final da Copa Libertadores.

Com a grande procura, residentes estão colocando suas casas para alugar no final de semana do dia 27, data da grande decisãoa da Libertadores e buscando hospedagem na casa de parentes. No Airbnb, uma noite, em um apartamento numa zona que fica há 20 minutos do estádio centenário está custando US$ 941 por noite (R$ 5.175 na cotação atual).

Em entrevista ao ao periódico, Francisco Rodríguez, presidente da associação de hotéis e restaurantes do Uruguai, em condições normais, Montevidéu tem cerca de 10 a 12 mil camas de hotéis disponíveis. Mas agora, devido a mudanças na gestão, ocasionadas pela pandemia, a oferta de camas para novembro não supera os 5 mil, e todas já estão reservas no final de semana do dia 27 de novembro.

Para a final da Copa Sul-Americana, que acontece no final de semana do dia 20, entre Athlético-PR x Red Bull Bragantino, ainda há vagas, mas a lotação está quase na carga máxima.

Rodríguez destacou que existe a possibilidade de que hotéis que estão desativados, voltem a funcionar para a grande demanda de novembro.

"Hotéis em Montevidéu, alguns bastante importantes, que estão com dificuldades para reabrir em novembro e pretendiam passar dois ou três meses mais fechados antes da reabertura, hoje estão tentando intensificar a reabertura. Ainda há dificuldades. Não é simplesmente ligar a luz do hotel, mas oferecer m serviço que tem que estar a altura. Há grande incerteza porque a alta ocupação seria para apenas dois ou três dias", disse o empresário.

Sem opções em Montevidéu, brasileiros estão buscando hospedagem em outras cidades. Como a turísta Punta Del Esta. Há empresas que já vendem pacotes com reserva para Punta. Para chegar no estádio, no entanto, é cerca de duas horas de carro, o que também pode refletir em um grande trânsito no dia do jogo.