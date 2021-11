Saiba todas as informações sobre a troca de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

A troca de ingressos para a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo começou nesta quarta-feira (17) e pode ser realizada em vários pontos do Brasil.

No Rio de Janeiro, no entanto, o Flamengo decidiu iniciar a troca apenas nesta quinta-feira (18), para não conflitar com a troca de ingressos para a partida desta quarta, diante do Corinthians, no Maracanã, que deve levar mais de 30 mil rubro-negros ao estádio.

Abaixo, confira toda a documentação necessária para realizar a troca e os pontos disponíveis até o momento.

RETIRADA DO INGRESSO FÍSICO

Os torcedores deverão fazer a retirada do ingresso físico, a partir de quarta-feira (17), em um dos postos credenciados (ver relação abaixo), de acordo com o horário de funcionamento de cada um deles. Para isso, basta realizar o seguinte procedimento:

1. Habilite o seu ciclo vacinal pelo SAÚDECHECK-IN por meio do site www.veussaude.com.br/validavacinalibertadores

2. Todas as pessoas maiores de 12 anos devem comprovar a vacinação com duas doses (ou dose única) contra a COVID-19, com pelo menos 14 dias da aplicação da última dose

3. Dirija-se a um dos pontos de retirada de ingressos dentro das datas e horários de funcionamento

4. Para pedidos de compra que contenham dois ou mais ingressos não será permitida a retirada parcial. Todos os ingressos deverão ser retirados de uma única vez

5. Nos casos em que a retirada dos ingressos será realizada pelo comprador (titular do cadastro), é obrigatório apresentar:

E-mail de confirmação de compra com o código de retirada;

Cartão de crédito original ou imagem do cartão de crédito utilizado no pagamento, contendo nome do titular do cadastro (comprador);

Documento de identificação oficial com foto – Passaporte ou RG (válidos) do comprador dos ingressos (titular da compra) e cópia dos documentos de identificação oficial com foto dos portadores de ingressos (demais titulares, em caso de compras que contenham mais de um ingresso);

Carteira de vacinação original.

Atenção: Em caso de um pedido de compra contendo mais de 1 ingresso, será necessário que todos os portadores de ingressos, e não somente o comprador, tenham realizado checagem de vacinação no site da VEUS e que sejam apresentadas as carteiras de vacinação de todos os portadores de ingressos maiores de 12 anos. Sem os documentos acima, carteiras de vacinação e procedimento de checagem pelo site da Veus, não será possível retirar os ingressos.

6. O titular da compra/cadastro poderá autorizar que um terceiro retire os ingressos. Neste caso, é obrigatório que o terceiro apresente os seguintes documentos:

Termo de Autorização para Retirada por Terceiros preenchido e assinado pelo titular da compra (comprador) (https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/articles/4412997848983-Autorização-de-Retirada-por-Terceiros);

E-mail de confirmação de compra com o código de retirada;

Cópia ou imagem da frente do cartão de crédito utilizado no pagamento, contendo o nome do titular da compra (comprador);

Cópia do documento de identificação oficial com foto do titular da compra e cópia dos documentos de identificação oficial com foto dos portadores de ingressos (demais titulares, em caso de compras que contenham mais de um ingresso);

Documento de identificação oficial com foto do terceiro que fará a retirada dos ingressos;

Carteira de vacinação (ou cópia) do titular da compra e dos portadores dos demais ingressos.

Atenção: Em caso de um pedido de compra contendo mais de 1 ingresso, será necessário que todos os portadores de ingressos, e não somente o comprador, tenham realizado checagem de vacinação no site da VEUS e que sejam apresentadas as carteiras de vacinação de todos os portadores de ingressos maiores de 12 anos. Sem os documentos acima, carteiras de vacinação e procedimento de checagem pelo site da Veus, não será possível retirar os ingressos.

Informações importantes

A retirada dos ingressos e o acesso ao país anfitrião/estádio estarão sujeitos ao cumprimento de requerimentos de segurança e sanitários estabelecidos nos regulamentos de compra e uso e pelas autoridades competentes – o que, inclusive, pode sofrer alterações desde a data de aquisição e retirada dos ingressos até o momento de acesso ao evento.

Portanto, o comprador e o portador do ingresso são exclusivamente responsáveis por confirmar junto às respectivas autoridades de seu país e do país anfitrião do evento qualquer exigência de visto e/ou qualquer tipo de recomendação sanitária obrigatória, inclusive relacionadas às demandas de contenção e segurança contra a COVID-19, que deverão ser atendidas para entrada no país e acesso ao estádio.

O ingresso é nominal, pessoal e intransferível. O acesso do público ao estádio que sediará o evento estará sujeito à apresentação de documento de identidade oficial com foto/passaporte do titular do ingresso, comprovante original de vacinação contra COVID-19, bem como outras validações que sejam estabelecidas e determinadas pelas autoridades de saúde e vigilância sanitárias competentes.

PONTOS DE TROCA

>Bilheteria do Allianz Parque (Portão B)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Água Branca – São Paulo/SP

CEP 05001-200

Horário de funcionamento: 17/11 (10h às 16h), 18 a 22/11 (10h às 20h), 23/11 (10h às 16h) e 24/11 (10h às 20h)

>RJ – Bilheteria Arena Jeunesse

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401

Rio de Janeiro/RJ

CEP: 22775-040

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h às 18h

Ponto de Referência: Parque Olímpico da Barra da Tijuca

>MG – Loja Eventim BH (Shopping 5ª avenida)

Endereço: Rua Alagoas, 1314 – Loja 20C

Belo Horizonte/MG

CEP: 34580-220

Horário de funcionamento: 18 a 24/11 (segunda a sexta, 10h às 19h, e sábado, 10h às 16h)

>DF – Loja Eventim (Brasília Shopping)

Endereço: SCN QD 05 BLOCOA SUBSOLO2 – Loja Q054

Brasília-DF

CEP: 70715-970

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingos e feriados, das 13h às 19h

Ponto de Referência: Subsolo2 – Brasília Shopping

ACESSO AO ESTÁDIO

Para entrar no Estádio Centenário, local da partida, os torcedores precisarão seguir as regras sanitárias definidas pelo Governo do Uruguai:

- Todos os maiores de 12 anos devem estar com as duas doses (ou dose única) da vacina contra a COVID-19, com 14 dias da aplicação da última dose

- Menores de 12 anos precisam apresentar somente o documento de identidade com foto