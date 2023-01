Como conseguir ingressos para a final da Copinha 2023?

Palmeiras e América-MG decidem o título nesta quarta-feira )25), às 15h30 (de Brasília)

A final da Copinha 2023 está definida: Palmeiras e América-MG farão um duelo de Verdões para decidir o título do torneio. Assim como já é tradição, a decisão será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, mas dessa vez no Canindé .E as torcidas, claro, já querem saber como podem conseguir ingressos.

A Copa São Paulo de Futebol Jr. é uma das competições mais queridas do Brasil e atrai torcedores em todas as fases - na final, então, não poderia ser diferente. No entanto, enquanto a maioria das partidas têm entrada gratuita, a decisão costuma cobrar pelos ingressos.

Quanto custam e como comprar os ingressos da final da Copinha 2023?

A Federação Paulista de Futebol, organizadora da Copinha, ainda não deu muitas informações sobre a final, fora o fato de que será realizada no Canindé. Assim, ainda não se sabe como vai ser a distribuição e venda de ingressos.

Na edição de 2022, que foi realizada entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque e, seguindo as normas locais para clássicos, apenas a torcida do Verdão, mandante da partida, foi liberada no estádio. Neste ano, porém, é possível que os torcedores do América-MG possam estar presentes na decisão.

Além disso, os preços também devem mudar em relação à última final, principalmente pela diferença dos estádios e suas estruturas. No Allianz, os ingressos estavam disponíveis entre 40 e 80 reais (valores do ingresso inteiro, com as meias custando 50% deste valor), e a compra era feita através do site e bilheterias oficiais do Palmeiras, como acontece para os jogos dos profissionais.

A FPF deve liberar mais informações sobre a final em breve, principalmente sobre como vão funcionar os ingressos da decisão, que será realizada às 15h30 (de Brasília), na quarta-feira, 25 de janeiro.