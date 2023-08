Inglaterra x Nigéria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Após queda dos EUA, inglesas querem evitar nova zebra e seguir em busca do título

Inglaterra e Nigéria se enfrentam na madrugada desta segunda-feira (7), às 4h30 (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Milton, na Austrália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, CazéTV, no YouTube, e pelo FIFA+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a eliminação dos EUA diante da Suécia, nos pênaltis, neste domingo, a Inglaterra foi alçada ainda mais ao patamar de uma das favoritas da competição. E os resultados recentes reforçam isso: foram três vitórias nos três jogos da fase de grupos, duas por 1 a 0 e uma goleada por 6 a 1, e a consequente classificação como primeira do Grupo D.

Do outro lado, a Nigéria aproveitou o tropeço do Canadá na última rodada para chegar ao mata-mata como segunda colocada do Grupo B, atrás da Austrália. Ao lado das donas da casa, a seleção africana chega embalada com a sina de primeira a conseguir eliminar uma atual campeã olímpica no mundial, tendo empatado com as canadenses logo na estreia, por 0 a 0 - depois, triunfou, por 3 a 2, sobre a Austrália e ficou no 0 a 0 com a Irlanda.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Inglaterra: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Zelem, Stanway, Daly; James; Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman.

Nigéria: Nnadozie; Alozie, Ohale, Demehin, Plumptre; Ucheibe, Ayinde; Ajibade, Payne, Kanu; Oshoala. Técnico: Randy Waldrum.

Desfalques

Inglaterra

A Inglaterra não possui desfalques divulgados.

Nigéria

A Nigéria também não.

Quando é?