Inglaterra x Alemanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo desta segunda-feira (26) vale a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Sem chances de classificação, Inglaterra e Alemanha entram em campo nesta segunda-feira (26), em Londres, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada do grupo 3 da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV, na TV fechada.

Na lanterna com apenas 2 pontos e rebaixada para a divisão B da Nations League, a Inglaterra quer uma vitória para tentar dar uma resposta positiva à sua torcida, já que a Copa do Mundo se aproxima. O English Team não tem problemas no elenco para este duelo.

Do outro lado, a Alemanha também cumpre tabela, já que é a terceira colocada, com 6 pontos e não tem mais como alcançar o líder. Munique Leon Goretzka e Manuel Neuer, com covid-19, Julian Brandt, doente, e Rudiger, suspenso, desfalcam a equipe alemã.

Escalações:

Escalação do provável INGLATERRA: Ramsdale; Stones, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Mount; Kane, Sterling.

Escalação do provável ALEMANHA: Ter Stegen; Hofmann, Sule, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Musiala, Muller, Sane; Havertz.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Alemanha

Munique Leon Goretzka e Manuel Neuer, com covid-19, Julian Brandt, no departamento médico, e Rudiger, suspenso, desfalcam a equipe alemã.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 26 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Wembley, Londres - ING

• Arbitragem: Danny Makkelie (árbitro), Hessel Steegstra e Jan de Vries (assistentes),

Sander Van Der Eijk (quarto árbitro) e Pol van Boekel (AVAR)