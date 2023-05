Inglaterra x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final do Mundial sub-20

Seleções disputam uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (31); veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Itália se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 18h (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Ainda sem perder no Mundial sub-20, a Inglaterra conquistou a classificação às oitavas de final após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo E, com sete pontos. Na rodada de estreia, os ingleses venceram a Tunísia por 1 a 0 e o Uruguai na sequência. Na última rodada, empatou com o Iraque sem gols.

Já a Itália encerrou na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos. Os italianos venceram o Brasil por 3 a 2 e a República Dominicana por 3 a 0, mas sofreram uma derrota por 2 a 0 para a Nigéria.

Prováveis escalações

Inglaterra: James Beadle; Quansah, Edwards, Humphreys; Oyegoke, Simons, Samuels, Devine; Vale, Edozie e Delap. Técnico: Ian Foster.

Itália sub-20: Desplanches; Zanotti, Ghilard, Guarino, Giovane; Casadei, Prati, Faticanti; Baldanzi; Ambrosino e Pafundi. Técnico: Carmine Nunziata.

Desfalques

Inglaterra

Não há desfalques confirmados.

Itália

Sem desfalques confirmados.

Quando é?