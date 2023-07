Inglaterra x Haiti ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Mundo feminina

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela primeira rodada do grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a vez de Inglaterra e Haiti estrearem na Copa do Mundo feminina! As equipes entram em campo na manhã deste sábado (22), em Brisbane, a partir das 6h30 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo D. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV e do Fifa+, no streaming.

Após vencer a Eurocopa feminina e a Finalíssima, a Inglaterra chega para o Mundial como uma das seleções favoritas ao título. A técnica Sarina Weigman terá o faro de gol de Alessia Russo no ataque.

Já o Haiti se classificou para a Copa após passar pelo Chile na repescagem. No entanto, as haitianas vêm de cinco derrotas consecutivas justamente em sua preparação para a competição.

Prováveis escalações

Inglaterra: Mary Earps; Lucy Bronze, Morgan, Carter e Greenwood; Keira Walsh, Stanway e Ella Toone; Lauren James, Lauren Hemp e Alessia Russo. Técnica: Sarina Wiegman.

Haiti: Kerly Théus; Chelsea Surpris, Jennyfer Limage, Tabita Joseph e Kethna Louis; Sherly Jeudy, Dayana Louis, Louis Batcheba e Nerilia Mondesir; Rosellord Borgella e Melchie Dumornay. Técnica: Fiorda Charles.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Haiti

Sem desfalques confirmados.

Quando é?