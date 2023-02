Independiente del Valle x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Recopa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), pelo primeiro jogo da decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Campeão da Libertadores de 2022, o Flamengo visita o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana, na noite desta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Banco de Guayaquil, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. A volta está marcada para o próximo dia 28. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL você acompanha aos lances em tempo real.

Em busca do segundo título da Recopa, o Flamengo deixa de lado a disputa do Cariocão e já se prepara para mais uma decisão na temporada. Depois da derrota para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil e o terceiro lugar no Mundial de Clubes, o Rubro-Negro quer levantar o troféu para diminuir a pressão.

"Com todo respeito ao Carioca e aos próximos times, o nosso foco é a Recopa. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, precisamos juntar todas as nossas energias e estar prontos para sermos campeões em casa na Recopa", destacou Gabigol após a vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda.

Do outro lado, o Independiente del Valle disputou apenas um jogo em 2023. Na ocasião, conquistou a Supercopa do Equador após a vitória sobre o Aucas por 3 a 0, no último dia 11. A estreia no Campeonato Equatoriano será no próximo sábado (25), contra o Mushuc Runa.

Vale lembrar que o Flamengo venceu justamente o Independiente del Valle na final da Recopa de 2020, sob o comando de Jorge Jesus, por 5 a 2 no placar agregado. No retrospecto histórico, a equipe carioca registra duas vitórias, contra uma dos equatorianos, além de um empate.

Os relacionados para a final da Recopa

Goleiros: Kauã, Matheus Cunha e Santos;

Zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Cleiton e Rodrigo Caio;

Laterais: Ayrton Lucas, Guillermo Varela, Matheuzinho e Wesley;

Volantes: Erick Pulgar, Igor Jesus, Thiago Maia e Vidal;

Meias: De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lorran, Matheus França e Matheus Gonçalves;

Atacantes: Everton Cebolinha, Gabigol, Mateusão, Pedro, e Werton.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro (Erick Pulgar) e Arrascaeta; Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Schunke, Carabajal e García Basso; Matías Fernández, Pellerano, Favarelli e Caicedo; Alcívar, Sornoza e Lautaro Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís seguem fora. Já Gerson apresentou dores no tornozelo direito e também não viajou com a equipe, assim como Marinho, com dores na coxa esquerda, e Hugo, com tendinite patelar.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

