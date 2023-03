Independiente x Instituto Córdoba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Independiente e Instituto Córdoba entram em campo na tarde deste domingo (5), em Avellaneda, às 17h (de Brasília), em pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao do Star+, no streaming.

Na 21ª posição com 5 pontos, o Independiente quer mostrar a sua força em casa para se recuperar na competição. O time acumula até o momento uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Já o Instituto está em 13º lugar com 8 pontos e quer o triunfo para tentar se aproximar dos primeiros colocados. O time vem de vitória na rodada passada.

Prováveis escalações

Escalação do Independiente: Rey, Báez, Barreto, Costa, Pérez, López, Marcone, Cazares, Barcia, Vallejo e Cauteruccio.

Escalação do Instituto Córdoba: Carranza, Corda, Alarcón, Mosevich, Cerato, Lodico, Linares, Graciani, Cuello, Rodríguez e Martínez.

Desfalques

Independiente

Elizalde está no departamento médico, e Laso cumpre suspensão.

Instituto Córdoba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?