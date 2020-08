Incomodado, Jorge Jesus cobra mais cinco reforços no Benfica

Recém-chegado a Portugal, ex-treinador do Flamengo vê ataque como maior problema; Bruno Henrique ainda está na mira

Repatriado com a promessa de ter um investimento de aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 722 milhões) no mercado de transferências, Jorge Jesus já está incomodado no . Mesmo tendo recebido seis reforços, como os brasileiros Gilberto, ex- , Pedrinho, ex- , e Cebolinha, ex- , o treinador português quer mais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na visão de Jesus, segundo a Goal apurou, o clube da Luz precisa de pelo menos mais cinco reforços: um lateral-esquerdo, mais um zagueiro (já trouxe o belga Jan Vertonghen, ex- ), um segundo volante (Gerson, do Flamengo, ainda é o grande sonho) e, principalmente, mais dois atacante.

Mais artigos abaixo

Mais times

O ataque é o setor que mais preocupa a comissão técnica que regressou a depois de ter feito sucesso no Brasil, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, ambos em 2019. O suíço Haris Seferovic e o brasileiro Carlos Vinicius, que foram os últimos goleadores da liga nacional, em 2018/19 e 2019/20, respectivamente, não agradam e devem ser negociados.

Com a ideia de atuar no 4-4-2, tendo Cebolinha mais recuado e aberto pela esquerda, Jorge Jesus pretende ter dois atacantes móveis à disposição. Hoje, no atual elenco encarnado, apenas dois jogadores cumprem os requisitos desejados: o alemão recém-contratado Luca Waldschmidt, ex- , e o português Rafa - há também a esperança do jovem português Gonçalo Ramos, do time B, ser aproveitado.

Sem Edinson Cavani, que foi descartado no fim de semana anterior, o Benfica trabalha agora com três alvos prioritários para o setor ofensivo: o uruguaio Darwin Núñez, do Almería, o espanhol Carlos Fernández, que estava emprestado ao Granada pelo , e o brasileiro Bruno Henrique, do . Recentemente, o nome do dominicano Mariano Díaz, que tem sido pouco utilizado no , foi oferecido e está sendo analisado internamente.