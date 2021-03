Incomodado com a reserva, Buffon cogita deixar Juventus novamente ou se aposentar

Com poucos jogos na temporada atual, goleiro repensa o futuro na Velha Senhora e no futebol

Aos 43 anos, Gianluigi Buffon tem o futuro indefinido. O que parecia praticamente certo, que é a sua permanência na Juventus por pelo menos mais uma temporada, na verdade é provavelmente a última opção do goleiro que está caminhando naturalmente para a conclusão de sua longa e vitoriosa carreira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com o que foi reportado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o papel de Buffon como segundo goleiro está incomodando o camisa 77 e a ideia permanecer na Juventus para mais uma temporada de aparições esporádicas em campo não só não o atrai, mas neste momento é a possibilidade mais remota para ele.

Buffon ainda não tem uma decisão definitiva, mas está muito perto de fazê-la e são duas as opções mais cogitadas neste momento: outra experiência como goleiro titular em outra equipe ou a aposentadoria do futebol.

O goleiro não teve nenhum problema ao longo desta temporada. Porém, ele só entrou em campo em 10 jogos da Juventus sob o comando de Andrea Pirlo e pensa que pode ser um atleta mais útil. Do ponto de vista físico ele se sente em perfeitas condições e por isso está convencido de que ainda pode atuar mais.

O relacionamento com seu treinador, assim como com o titular Szczesny, é excelente e deixar o time que foi sua casa por dezenove anos não é fácil, porém Buffon almeja algo diferente do que o simplemente ser um grande ponto de referência dentro do vestiário.

Na temporada 2018/19, Buffon já teve uma experiência parecida. Ele trocou a Juventus por um ano no PSG. Em Paris, atuou em 25 partidas, alternando a titularidade com Alphonse Aréola. Na temporada seguinte, ele retornou para Turim.

Buffon quer jogar mais, mas não a qualquer custo e até mesmo os recordes que ele ainda pode quebrar não são objetivos para ele. O goleiro quer atuar em uma equipe importante mas, caso não seja convecido por time algum, também pode pendurar as luvas, encerrando uma carreira extraordinária.