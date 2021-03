Aposentadoria? Aos 43 anos, Gianluigi Buffon acredita que joga até 2023

O goleiro da Juventus, contudo, deixou em aberto a possibilidade de se aposentar após a atual temporada

Aos 43 anos, Gianluigi Buffon segue à disposição da Juventus nos campos italianos. Considerado um dos maiores goleiros de todos os tempos, contudo, a sua história profissional ganhou um prazo de validade.

Em longa entrevista concedida ao The Guardian, o italiano deixou em aberto a possibilidade de pendurar as luvas após a atual temporada. Certeza, apenas uma: a de que ele não seguirá dentro das quatro linhas depois de 2023.

“Olha, na minha cabeça certamente tem uma placa dizendo que quando eu devo parar, uma projeção máxima, que é junho de 2023”, disse. “Este é o máximo, realmente, de verdade, o máximo. Mas eu também posso parar de jogar daqui a quatro meses”.

(Foto: Getty Images)

Campeão mundial pela seleção italiana em 2006 e com uma lista quase infindável de taças já conquistadas, Buffon segue em busca de uma Champions League que nunca conseguiu levantar (apesar de acumular três vice-campeonatos). Já veterano, ele havia pensado em aposentadoria anos atrás, ainda na Juventus, antes de aceitar o desafio de ficar sob as traves do PSG entre 2018 e 2019. Tudo indicava que a aposentadoria estava pronta, mas o arqueiro aceitou o chamado de volta da Juventus, onde tem sido reserva de Wojciech Szczesny.

“Eu sou uma pessoa que acredita muito em destino. Quando a Juventus me ofereceu a oportunidade de voltar, pensei: ‘Madonna! Você nunca sabe, talvez exista uma razão, algo que eu esteja destinado a fazer se voltar. Uma última grande história para escrever’”.

“Então, para ser honesto, também teve uma parte mais ligada ao ego, que é algo que todos nós temos”, reconheceu o eterno ídolo da Velha Senhora.

Na atual temporada, Buffon disputou dez partidas pela Juventus – sofreu cinco gols e não sofreu tentos em outros seis.