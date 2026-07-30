Sven Botman foi duramente criticado pela imprensa britânica após o amistoso entre Bristol City e Newcastle United. O zagueiro recebeu várias notas muito baixas depois da derrota por 4 a 1.
O Bristol City se mostrou muito forte em casa e foi superior aos visitantes de Newcastle. Aos 25 minutos, Sam Greenwood abriu o placar em cobrança direta de falta.
Quatro minutos depois, Botman foi batido com extrema facilidade por Lorent Tolaj, que pôde tocar com calma no canto. No Newcastle, foi pedida uma falta, mas ela não foi marcada.
Logo após o intervalo, Max Bird fez 3 a 0 para os donos da casa sobre os Magpies, antes de os visitantes diminuírem para 3 a 1 com Harvey Barnes.
No fim das contas, porém, isso não adiantou para a equipe de Eddie Howe. Dez minutos antes do fim, Sam Bell cruzou rasteiro e firme para a área. Botman tentou afastar o cruzamento, mas pegou mal na bola, que acabou entrando atrás de Nick Pope: 4 a 1.
A imprensa local esteve longe de elogiar a atuação do zagueiro. “Um pesadelo para o holandês. Ele já havia falhado em três lances e ainda marcou o quarto gol sofrido contra a própria meta”, escreveu o Shields Gazette, que lhe deu nota 2 pela atuação.
O The Newcastle Chronicle também foi muito crítico ao ex-jogador de Ajax e sc Heerenveen, entre outros. “Foi batido com facilidade no gol de Tolaj e reagiu muito devagar no gol de Bird. Para completar, ainda mandou uma contra a própria meta: 3.”
Sean Steur, por outro lado, recebeu elogios. O The Chronicle lhe deu nota 7: “Ele joga com muito mais maturidade do que sua idade sugere (18). O único que merece créditos nesta partida.”
“Alguns domínios e passes muito bonitos no primeiro tempo. No segundo tempo, não conseguiu mais aparecer, mas terá aprendido muito nesta partida. De qualquer forma, o Newcastle não pode depender de um jogador de 18 anos que acabou de chegar ao clube”, escreveu o Shields Gazette.