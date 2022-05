Imbróglio entre Paulo Sousa e Diego Alves esquenta o clima no Flamengo; postura do treinador é contestada

É bem possível que o Ninho do Urubu seja, nesta quinta-feira (19), o local mais quente do Rio de Janeiro. Diante dos dias mais gelados do ano, a resposta de Paulo Sousa sobre Diego Alves, durante entrevista coletiva após a vitória sobre o Universidad Católica, na última terça-feira (17), aqueceu a temperatura no clube.

"Se vocês verificarem o que são dores no púbis e o tempo que leva para recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço. E que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar", disse o técnico logo após a classificação da equipe para as oitavas de final da Copa Libertadores.

A declaração caiu como uma bomba para Diego Alves que se sentiu completamente exposto pelo treinador e ouviu muitas cobranças dos torcedores nas redes sociais. O goleiro exigiu que a situação fosse esclarecida.

Segundo soube a GOAL, tudo começa quando Santos se lesiona e Diego Alves vive a expectativa de ganhar uma oportunidade diante do Altos, pela Copa do Brasil. Após o jogo contra o Botafogo, em entrevista coletiva, Paulo Sousa garante que manterá Hugo entre os titulares.

Na reapresentação da equipe, na segunda-feira (09), Diego relatou dores e seguiu para a fisioterapia. Segundo soube a GOAL, caso o atleta estivesse jogando e sendo importante para a equipe, poderia seguir jogando com dores, mas como virou opção e não seria titular, decidiu-se por fazer o logo o tratamento.

Em seguida, o Flamengo venceu o Altos e empatou com o Ceará, com falha do jovem Hugo que está pressionado. Na última segunda-feira (16), a direção do Flamengo, na figura de Bruno Spindel, procurou saber as condições de Diego Alves. O fato não agradou o técnico Paulo Sousa que se sentiu pressionado a escalar o goleiro.

Vale ressaltar, no entanto, que segundo apuração da reportagem, Diego Alves em momento algum exigiu ser titular ou disse que queria jogar e nem mesmo Paulo Sousa cogitava colocar Hugo no banco de reservas.

A confusão explodiu na coletiva de imprensa, após a partida contra o Universidad Católica. A forma como Paulo Sousa abordou o assunto irritou Diego Alves e alguns atletas deram razão ao goleiro. Existe o entendimento de que a postura do técnico não foi correta.

Paulo Sousa, por outro lado, entende que tudo não passou de um mal entendimento e avalia junto ao seu estafe se pronunciar sobre o assunto. Inicialmente, a ideia era falar apenas durante uma coletiva, mas é o entorno do treinador estuda soltar um comunicado.

Enquanto isso, o diretor de futebol, Bruno Spindel, ponto importante no imbróglio, segue em silêncio.