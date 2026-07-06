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Jordan HendersonImago
Wessel Antes

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Imagens: Jordan Henderson sofre uma queda infeliz e pode ficar de fora do restante da Copa do Mundo

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
Brentford
J. Henderson
H. Kane

Surgiu um vídeo do infeliz incidente em que Jordan Henderson sofreu uma lesão no pulso. Após o término da partida da Copa do Mundo entre México e Inglaterra (2 a 3), as coisas deram errado para o ex-jogador do Ajax.

Henderson, de 36 anos, caiu sobre os painéis publicitários do Estádio Azteca enquanto comemorava a vitória. Em seguida, permaneceu no chão, sentindo muita dor.

Inicialmente, Henderson recebeu atendimento médico em campo. Em seguida, foi retirado de maca, usando uma máscara de oxigênio.

Por fim, Henderson foi levado ao hospital para tratamento adicional. Na Inglaterra, teme-se que o experiente jogador do Brentford não volte a entrar em campo nesta Copa do Mundo.

Atualização sobre Kane

Logo após o incidente, Harry Kane apareceu diante das câmeras da BBC. “O Hendo acabou de cair, mas acho que ele está bem.”

A entrevista de Kane viralizou, pois o atacante do Bayern de Munique estava sem voz. “Foi um jogo insano, uma verdadeira batalha. Neste estádio, todo mundo estava contra a gente, mas conseguimos encontrar um caminho.”

Agora é esperar por uma atualização oficial da Federação Inglesa de Futebol. Nas quartas de final, os Três Leões, possivelmente sem Henderson, enfrentam a Noruega.

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