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Xavi Simons
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Imagens bizarras: Xavi Simons xinga um torcedor após grave lesão

Wolverhampton x Tottenham
Wolverhampton
Tottenham
Premier League

Novas imagens de Xavi Simons causam alvoroço nas redes sociais. No vídeo, filmado da arquibancada do estádio do Wolverhampton Wanderers, é possível ver o meio-campista do Tottenham Hotspur sendo retirado de maca e reagindo de forma visivelmente irritada a um torcedor. É possível ouvir Simons gritando em inglês.

As imagens teriam sido feitas por um torcedor do Wolves e mostram um Simons emocionado em um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Enquanto é carregado pela linha lateral, ele se dirige a alguém na arquibancada e reage com veemência.

O Tottenham acabou vencendo o importante confronto contra o rebaixamento por 0 a 1, mas perdeu Simons no processo. O holandês saiu de campo no segundo tempo com uma lesão aparentemente grave no joelho.

O primeiro tempo da partida foi pouco empolgante e quase sem chances. Ambas as equipes não conseguiram fazer a diferença, o que deixou o público sem muito espetáculo por um longo tempo. O Tottenham teve mais posse de bola, mas quase não conseguiu transformar isso em perigo.

Após o intervalo, a tragédia aconteceu para Simons, que tropeçou durante uma jogada em direção à linha de fundo. O meio-campista caiu no chão e sentiu imediatamente muita dor no joelho. Simons levantou-se por um breve momento, mas logo teve que se deitar novamente.

Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
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Sunderland
SUN
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Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Tottenham crest
Tottenham
TOT

O jogador, que disputou 34 partidas pela seleção holandesa, foi então retirado de campo em uma maca, após o que acabou entrando em confronto com um torcedor do time adversário.



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