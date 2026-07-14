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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Imagem polêmica agita a semifinal da Copa do Mundo... e o VAR é alvo de críticas

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
M. Olise
Rodri
França
Espanha
EUA

Polêmica arbitral nas semifinais da Copa do Mundo

A seleção espanhola escapou de perder um de seus principais jogadores no confronto decisivo que está ocorrendo neste momento contra a seleção francesa, no estádio de Dallas, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Em uma das jogadas mais polêmicas, Michael Olise fez uma entrada violenta no tornozelo de Rodri, mas o árbitro da partida não mostrou nenhum cartão ao astro da seleção francesa naquela jogada.

A conta “Archivo Far”, na plataforma “X”, criticou o que descreveu como “covardia” dos árbitros do VAR (Vídeo-Assistência ao Árbitro), por não terem intervindo naquela jogada para solicitar que o árbitro revisasse a situação.

A conta destacou que Oliseu chegou atrasado na tentativa de roubar a bola, o que fez com que a sola de sua chuteira cravasse no tornozelo externo de Rodri, causando uma torção.

O “Arquivo VAR” acrescentou que essa jogada merecia cartão vermelho direto, uma vez que colocou em risco evidente a integridade física do jogador espanhol.

Essa expulsão, caso tivesse ocorrido, teria complicado totalmente a tarefa da seleção francesa na partida, já que a Espanha conseguiu abrir o placar com Mikel Oyarzabal aos 22 minutos, aproveitando um pênalti marcado a favor de Lamine Yamal após ele ter sido derrubado por Lucas Den.

Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará, na final, o classificado da outra semifinal, que opõe a Argentina à Inglaterra, amanhã, quarta-feira.

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