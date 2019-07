Barcelona 'perde' joia da base para o PSG... e não está preocupado por isso

Jovem Xavi Simons, de 16 anos, troca o Camp Nou por Paris, mas Barça tem olho em outras promessas no momento

O meia Xavi Simons, de apenas 16 anos, anunciou nesta terça-feira (23) que está deixando o Barcelona para assinar com o Paris Saint-Germain. O atleta holandês era considerado uma das principais promessas de La Masia, as categorias de base dos catalães, desde que chegou ao clube, em 2010, com apenas sete anos de idade.

Segundo fontes ligadas ao Barça, Simons já não era considerado o grande nome para o futuro nos últimos tempos graças à ascensão do guineense Ilaix Moriba, que, com a mesma idade, já é um dos jogadores mais bem pagos da base. Em maio, o clube tentou a aproximação com os representantes do jovem holandês e ofereceu até 100 mil euros por temporada (cerca de R$ 407 mil), mas acabou ouvindo um 'não'.

Em questão de horas, o meia confirmou sua saída da Catalunha e sua chegada a Paris, algo que, para quem conhece sua paixão pelo , pode parecer estranho: Simons sempre foi um torcedor blaugraná declarado, e até seu nome é uma homenagem ao homônimo mais famoso que brilhou no Camp Nou desde o início do século.

🆕✍️



is happy to announce the arrival of @xavisimons to the club 😊



The Dutch midfielder has signed a professional contract until 2⃣0⃣2⃣2⃣ 👏



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/EjMmsn6pQu — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 23 de julho de 2019

Mas mesmo a disposição das duas partes não foi suficiente para que se chegasse a um acordo, e o viu aí a oportunidade para ter sua 'vingança' contra os espanhóis que, no início deste mês, fecharam a contratação do inglês Louie Barrie, outra aposta que pretendiam os franceses para o futuro.

Só o tempo dirá se o adeus a Simons, assim como o de Takefusa Kubo, hoje jogador do rival , serão lembrados como erros históricos. É evidente que o Barcelona não pode se dobrar aos interesses de jogadores que nem sequer são maiores de idade, em sua maioria, mas parece haver uma distorção do clube que apresentou Messi, Xavi, Iniesta e Piqué ao mundo, e agora parece mais disposto em investir centenas de milhões em jogadores para o time principal. No momento, porém, parece que o Barça não derrama uma gota de suor pela saída de Xavi Simons.