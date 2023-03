Iguatu x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pelo jogo de ida da semifinal do estadual; veja como acompanhar na internet

Iguatu e Ceará se enfrentam na manhã deste domingo (12), às 9h (de Brasília), no Estádio Morenão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Depois da derrota para o Vitória por 2 a 0 na última rodada da Copa do Nordeste, o Ceará volta as atenções para o mata-mata do Cearense. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos. Foram quatro vitórias e um empate, enquanto o Iguatu terminou na vice-liderança, com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota).

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Iguatu registra quatro vitórias, contra apenas uma do Ceará, além de dois empates. No último confronto, válido pelas quartas de final do Campeonato Cearense 2022, o Iguatu venceu nos pênaltis por 4 a 3.

Prováveis escalações

Ceará: Aguilar; Igor, Jefferson, Gabriel Lacerda, Willian Formiga; Caíque, Willian Maranhão, Jean Carlos, Chay; Hygor e Luvannor.

Iguatu: Marcelo; Talisson Calcinha, Regineldo, Max Oliveira e Wender; Guidio, Caxito, Dedeco e Pedrinho; Luís Soares e Thiaguinho.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Iguatu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?