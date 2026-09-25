A seleção do Marrocos alcançou um feito histórico para a África após ultrapassar provisoriamente a seleção do Brasil no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), passando a ocupar o quinto lugar no mundo pela primeira vez em sua história.

A equipe de Marrocos recebeu um presente do Brasil, depois que a Seleção tropeçou ao empatar por 1 a 1 nos minutos finais com a Austrália, em um amistoso disputado nesta sexta-feira.

Com o empate diante da seleção australiana, o Brasil perdeu 2,02 pontos de sua pontuação acumulada, ficando com 1.802,90 pontos e caindo para a sexta posição, de acordo com o site da FIFA.

Por sua vez, a seleção do Marrocos se beneficiou dessa queda para subir provisoriamente ao quinto lugar, com 1.803,99 pontos.

A seleção marroquina pode reforçar sua posição no quinto lugar caso vença o Gabão, seu adversário, na noite desta sexta-feira, na estreia de sua caminhada nas eliminatórias da Copa Africana de Nações 2027, o primeiro compromisso da equipe desde a Copa do Mundo de 2026.

No ranking atual, apenas quatro seleções estão à frente de Marrocos: Espanha, Argentina, França e Inglaterra, nessa ordem.

A classificação atual em pontos, segundo o site da FIFA:

Fifa

Marrocos iguala feito da Nigéria

Com isso, o Marrocos igualou o recorde registrado em nome da Nigéria como a seleção africana com a melhor classificação de todos os tempos, feito alcançado em 1994.

Naquela época, a equipe das "Águias Verdes" ocupou o quinto lugar, impulsionada pela conquista do título da Copa Africana de Nações de 1994, além de sua forte atuação na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, onde chegou às oitavas de final.

Por sua vez, a seleção australiana subiu para o 27º lugar no ranking da FIFA, e o terceiro entre as asiáticas, com 1.583,53 pontos, após somar 2,02 pontos com o empate diante do Brasil.

Vale lembrar que a classificação atual é provisória, e a FIFA anunciará o ranking definitivo e oficial após o fim da atual data Fifa, no próximo dia 7 de outubro.