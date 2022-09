São Paulo pede que Igor Gomes e Luizão se decidam sobre renovações após final

Clube encontrou entraves para acertar as extensões contratuais de zagueiro e meio-campista. Negociações devem avançar após final da Sul-Americana

O São Paulo quer solucionar duas negociações pouco tempo após a final da Copa Sul-Americana, em 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina. A ideia é renovar os contratos de Igor Gomes e Luizão logo depois do jogo diante do Independiente Del Valle, do Equador, como soube a GOAL.

A diretoria é cautelosa ao tratar as duas situações no mercado da bola e reconhece que o foco, neste momento, é o jogo que pode garantir o título ao Tricolor paulista. No entanto, já avisou aos dois atletas que deseja solucionar a situação poucos dias depois da decisão.

A situação de Igor Gomes é a mais controlada no momento. O jogador poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de outubro. No entanto, tem conversas em andamento para estender o vínculo até dezembro de 2026.

As tratativas ainda não estão adiantadas — há alguns entraves nos bastidores. O clube, contudo, reforça o desejo de mantê-lo e o respaldo de comissão técnica e diretoria no jogador. A cúpula confia em sua permanência, especialmente pela importância do meio-campista de 23 anos no time comandado por Rogério Ceni.

O empresário do jogador, Wagner Ribeiro, já recebeu sondagens de clubes da Europa. Entretanto, não vai abrir negociações com um clube antes de esgotar todas as possibilidades da renovação no Morumbi.

Rubens Chiri/São Paulo FC

Luizão é quem tem a situação mais complicada da dupla. O zagueiro de 20 anos tem vínculo no Morumbi até 31 de janeiro de 2023. A sua manutenção já foi vista com "boas perspectivas" por dirigentes do clube. Porém, o negócio ainda não evoluiu.

O defensor já recebeu sondagens de clubes das principais ligas europeias e não descarta uma saída no mercado da bola. Ele pode assinar pré-contrato com um dos interessados desde 1º de agosto, mas ainda não avançou em uma negociação. O jovem dá preferência ao São Paulo, mesmo que a situação esteja complicada.