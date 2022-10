São Paulo adia conversas por renovações e prega foco no Brasileirão

Clube tem que definir futuros de seis jogadores: Luizão, Miranda, Rafinha, Reinaldo, Igor Gomes e Éder. Diretoria só tomará decisão após temporada

O São Paulo adiou o prazo para solucionar as renovações contratuais de atletas que tem vínculos se encerrando nos próximos meses. A diretoria quer avançar nas tratativas com o grupo somente após o Campeonato Brasileiro, como soube a GOAL. O desejo é que o elenco esteja focado na competição nacional para garantir uma vaga na Libertadores.

O Tricolor paulista ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos conquistados. Com a iminente possibilidade de que os oito primeiros garantam vaga na próxima edição da Libertadores, o time mira a oitava colocação, hoje ocupada pelo América-MG, que tem 42 pontos e um jogo a mais que os paulistanos. A equipe comandada por Rogério Ceni ainda alimenta a expectativa de chegar ao grupo que irá para o torneio continental.

Mesmo os contratos de Luizão e Igor Gomes, que são tratados como prioridades no Morumbi, serão discutidos apenas ao término da temporada nacional, prevista para 13 de novembro, uma semana antes do início da Copa do Mundo.

O clube pretende manter o zagueiro e o meio-campista no elenco comandado por Rogério Ceni em 2023. A dupla, no entanto, não chegou a um acordo com a cúpula e só voltará a negociar a partir de novembro. O presidente Julio Casares havia pedido que ambos tomassem uma decisão depois da final da Copa Sul-Americana, mas decidiu adiar o prazo para um desfecho por não chegar a um consenso.

Igor Gomes tem contrato até 31 de março de 2023 e já pode assinar um pré-acordo com outro clube desde 1º de outubro. A situação de Luizão é ainda mais complicada. O zagueiro tem vínculo até o fim de janeiro do próximo ano e também já pode firmar compromisso prévio com algum interessado.

Além dos jovens — Igor Gomes tem 23 anos, e Luizão tem 20 anos —, a diretoria ainda precisa solucionar as situações de veteranos. O zagueiro Miranda, o lateral direito Rafinha, o lateral esquerdo Reinaldo e o atacante Éder também têm contratos até dezembro.

Staff Images/Conmebol

A diretoria já acenou com o desejo de renovar com Miranda e avalia as situações de Rafinha e Reinaldo — é possível que ambos permaneçam, mas a situação não foi discutida com a dupla. Éder, por sua vez, já foi avisado que não deve permanecer em 2023. O atacante não tem recebido tantas oportunidades sob o comando de Rogério Ceni.