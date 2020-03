Jornal espanhol chama Igor Gomes de "novo Kaká" e o coloca na mira do Real Madrid

Meia do São Paulo seria mais um jovem brasileiro que está sendo monitorado pelo clube merengue

O tem o meia Igor Gomes, do , em seu radar, segundo publicou neste domingo o jornal espanhol As.

De acordo com a publicação, os merengues ainda não manifestaram o interesse oficialmente, mas já estão monitorando o jogador de 21 anos.

O As afirma ainda que a revelação tricolor também estaria na mira de , e e que a diretoria do Real "poderia entrar na briga a qualquer momento".

Seriam fatores que favorecem o maior campeão europeu a boa relação com Wagner Ribeiro, empresário do atleta, e a política de apostar em jovens brasileiros (o clube investiu forte para contratar Vinicius Júnior, Rodrygo e Reinier recebtemente).



Já o que pesaria contra a negociação, sempre segundo o As, seria a multa rescisória de Igor (50 milhões de euros), valor considerado alto e superior ao investido nas contratações dos outros três brasileiros.

"Novo Kaká"

A reportagem do jornal espanhol chama Igor Gomes de "novo Kaká", destaca seu bom início no time profissional do São Paulo e diz que ouviu de pessoas próximas ao jogador que ele "tem a cara do Real Madrid".

Comparações ao melhor do mundo de 2007 não são uma novidade para o meia, que já falou sobre o tema. "Ele teve a carreira dele, e eu tenho a minha, estou começando agora. Então, eu prefiro que falem de mim. Não o 'Kakazinho', mas o Igor Gomes", afirmou.



O próprio Kaká concordou que a comparação não é positiva. "O Igor é realmente muito talentoso, em muitos momentos ele lembra a mim, mas concordo de não fazer essas comparações, porque acho que não é saudável, principalmente para ele", declarou.



Igor Gomes tem 44 partidas e cinco gols pelo São Paulo. Recentemente ele ganhou um aumento salarial e renovou seu contrato até março de 2023.