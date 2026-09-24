Ignorando Mbappé, Messi e Kane: Rodri se coloca entre os 6 candidatos à Bola de Ouro

Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, revelou uma lista reduzida com 6 jogadores que ele aponta como candidatos a disputar o prêmio na edição de 2026.

Rodri voltou à lista de indicados à Bola de Ouro de 2026, depois de ser campeão da Copa do Mundo e conquistar o prêmio de melhor jogador do torneio, tornando-se um dos nomes mais fortes em evidência. No entanto, sua lista pessoal trouxe algumas surpresas, com a ausência de nomes de destaque entre suas escolhas.

Em entrevista ao programa "Partizado de COPE", Rodri disse que gostaria que um dos jogadores espanhóis fosse coroado com o prêmio, e apontou 6 nomes que, em sua opinião, têm cada um fortes argumentos para vencer.

Rodri disse, conforme divulgado pela rede francesa RMC : "O que eu realmente desejo é que um jogador espanhol o vença. Somos 6: Cucurella, Cubarsí, Rodri, Ruiz, Yamal, Torres".

E acrescentou: "Posso dizer a vocês que cada um deles realmente merece a Bola de Ouro. Acho que todos os meus companheiros têm argumentos fortes. Fabián Ruiz é quem ganhou o maior número de títulos, e Cubarsí, olhando o que ele conquistou com apenas dezenove anos, e Ferran marcou o gol decisivo, já eu ganhei o prêmio de melhor jogador do torneio, e Lamine... incrível".

Depois, continuou questionando: "Vocês não acham que todos eles realmente têm argumentos verdadeiros?".

Rodri deixa de fora Mbappé, Dembélé e Kvara

Apesar de ter falado em 6 nomes, Rodri ignorou vários dos mais destacados candidatos cotados para vencer a Bola de Ouro, à frente deles Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia e Lionel Messi.

O jogador do Barcelona disse: "Vocês não acham que todos eles têm argumentos verdadeiros a apresentar? Mas, no fim, haverá apenas um vencedor. E, felizmente, não sou eu quem vota!".

Ao mesmo tempo, Rodri afirmou compreender a campanha midiática conduzida por Mbappé e Lamine Yamal em busca do prêmio, dizendo: "Acho ótimo que eles acreditem que são os melhores do mundo".

Raphinha fora da lista

Por outro lado, Rodri expressou seu espanto com a ausência de seu companheiro no Barcelona, Raphinha, da lista dos trinta indicados à Bola de Ouro.

Sobre o astro brasileiro, disse: "É o jogador que mais me surpreendeu, mais do que qualquer outro, com uma grande diferença".

E acrescentou: "Eu disse a ele: espere, você não jogava no Leeds pela ponta, entrando pelo meio e marcando um gol de vez em quando? E agora joga como atacante puro, isso vai além da minha capacidade de compreensão. Não entendo como seu nome não está entre os 30 melhores jogadores da Bola de Ouro".

Rodri confirma presença na cerimônia da Bola de Ouro

Rodri confirmou sua presença na cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro, marcada para acontecer em Londres no próximo dia 26 de outubro, prevendo a repetição de uma nova surpresa.

Disse ele: "Sim, estarei lá, vou acontecer o que acontecer. Até no dia da Bola de Ouro, eu achava que não me dariam o prêmio, mas compareci".

O Real Madrid havia boicotado a cerimônia da Bola de Ouro em 2024, depois de saber que o prêmio não iria para seu jogador brasileiro Vinícius Júnior, e Rodri acabou sendo coroado com o prêmio no fim.

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