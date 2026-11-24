O Internacional vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Após ser goleado pelo Vitória por 5 a 2 na última segunda-feira (23), no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Colorado se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. A equipe entrou na reta final da competição na zona de rebaixamento e vê suas chances de disputar a Série B em 2027 aumentarem consideravelmente.
A atuação provocou fortes reações entre os torcedores e também de Rafael Sobis, um dos grandes ídolos da história colorada. O ex-atacante, que conquistou duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros pelo Inter, não escondeu a indignação com o desempenho da equipe. Em manifestação publicada em seu canal no YouTube, ele criticou a postura dos jogadores e afirmou sentir vergonha do que viu em campo.
Ao comentar o resultado, Sobis começou questionando a forma como o Internacional vem atuando dentro de casa e relembrou a trajetória de crescimento do clube. O ex-jogador também demonstrou insatisfação com a falta de organização da equipe e cobrou mais comprometimento dos atletas.
"O Inter perde para quase todo mundo em casa. O que fizeram com o Inter? Lutamos tanto para fazer maior. Nem milagre"
"Nunca terei vergonha de ser colorado, mas hoje tive vergonha de cada atleta que estava dentro de campo. Nossa torcida não merece. É inacreditável."
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O ídolo colorado também classificou o desempenho do elenco como uma várzea e questionou a postura dos jogadores durante a partida. Para ele, o time perdeu força não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente, e a situação atual é consequência de problemas que vêm se acumulando há algum tempo.
"Cadê os homens desse time? Uma várzea, uma várzea, uma várzea. O Inter jogando sem tática o tempo todo, uma várzea o tempo todo"
"O Inter caiu moral e animicamente. Não vejo volta mais, gente. E não é injusto. O Inter está querendo isso há muito tempo. Ano passado se salvou por causa dos outros."
Sobis também direcionou suas críticas à diretoria e pediu mudanças imediatas no elenco para os compromissos finais do campeonato. O ex-atacante defendeu que jogadores sem comprometimento percam espaço, inclusive com a possibilidade de utilização de atletas das categorias de base.
"Direção, vocês sabem quem é quem. Tira, por favor. Não faz mais a gente passar vergonha. Bota quem quer jogar, bota a base, que seja. Não faz a gente perder o orgulho de ser colorado. Estou me segurando. Queria falar tanta coisa. Nunca deixei de dar a cara a bater."
Na classificação, o Internacional ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos, dois atrás do Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que soma 40. O detalhe é que o clube paulista tem uma partida a menos e ainda enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25).
Com apenas duas rodadas restantes depois do encerramento da 36ª, o Colorado precisa reagir para tentar escapar da queda. Segundo levantamento da UFMG divulgado após a rodada, a equipe chegou a 93,7% de probabilidade de rebaixamento.
O próximo desafio do Internacional será contra o Red Bull Bragantino, no domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o Colorado visita o Cruzeiro, no dia 2 de dezembro, pela última rodada. Com o risco de rebaixamento cada vez maior, a equipe gaúcha tem pela frente dois confrontos decisivos para tentar permanecer na Série A em 2027.