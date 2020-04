Idolatria por Ceni e camisa do Vasco: 'vira-casaca' Ederson lembra origens no futebol

O atleta também declarou não torcer para nenhum time no Brasil na atualidade

Com 26 anos, Ederson está no topo do mundo: o goleiro é presença certa em toda convocação da seleção brasileira, é um dos principais jogadores de sua posição no planeta e titular absoluto do , atual campeão inglês, vivo na Liga dos Campeões.

Assim, acabamos esquecendo que, antes de chegar a fama e o dinheiro, Ederson e tantos outros craques eram torcedores e fãs de futebol: tinham seus ídolos, seus clubes do coração - que nem sempre são os que lhe revelaram - e seus jogos históricos.

Em uma entrevista concedida ao próprio canal do Manchester City, o goleiro brasileiro falou de um tema recorrente: sua admiração por Rogério Ceni.

Revelado pelo próprio , Ederson não teve tantas oportunidades no clube paulista, justamente pela presença constante do ídolo, titular do Tricolor por quase 20 anos. Assim, trocou o pela Europa e foi ter seu sucesso no Velho Continente.

"Eu sempre me inspirei no Rogério Ceni. Quando eu comecei a jogar bola, jogava na linha, e não tinha um ídolo concreto. À partir do momento em que fui pro gol, comecei a acompanhar o Rogério e foi minha inspiração" declarou o goleiro do City.

Sua primeira camisa de futebol, no entanto, não foi do Tricolor. O atleta, natural de Osasco, região metropolitana de São Paulo, também relembra ter recebido uma camisa do de Gama de presente, quando criança.

"Primeira camisa de futebol que eu ganhei foi do Vasco, lembro perfeitamente, eu era criança, e como meu pai é vascaíno, me deu o uniformezinho do Vasco. Depois acabei mudando de time, mas hoje, não torço para ninguém no Brasil." reafirmou Ederson.

Acredite ou não que o arqueiro não tem mais nenhuma preferência no Brasil, parece claro que o foco de Ederson está no lado azul de Manchester.