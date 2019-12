Alisson, Ederson e Ter Stegen: quem são os melhores goleiros da Bola de Ouro 2019

Campeão europeu e da Copa América, Alisson conquista prêmio de melhor goleiro da France Football; brasileiro também venceu o The Best Fifa 2019

A edição de 2019 da Bola de Ouro marcou a inédita entrega do prêmio de melhor goleiro do mundo. Escolhido pela France Football, o brasileiro Alisson foi o primeiro vencedor do troféu criado em junho deste ano e batizado de "Lev Yashin" em homenagem ao goleiro soviético, morto em 1990.

O novo prêmio foi entregue junto aos demais na cerimônia realizada nesta segunda-feira (02), no teatro de Chatelet, em Paris. Favorito a levantar o troféu, Alisson bateu o compatriota Ederson, do e Ter Stegen, do . O goleiro do , títular absoluto da seleção brasileira, ainda foi campeão da 2018/19 e da , no .

TOP 3

Alisson Becker Ter Stegen Ederson Moraes

Com o inicio do prêmio Lev Yashin, a France Football, organizadora da Bola de Ouro, segue a tendência da Fifa, a qual criou em 2017 uma estatueta voltada somente para os melhores goleiros da temporada. Alisson, por sua vez, também venceu o The Best Fifa 2019 após derrotar, em setembro, Ederson e Ter Stegen.