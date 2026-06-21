"Idiota e derrotista"... Torcida saudita critica Donis com críticas da Espanha

A dura derrota sofrida pela seleção saudita diante da Espanha por 0 a 4 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 provocou uma onda de indignação entre a torcida saudita, que atribuiu ao técnico grego Georgios Donis a responsabilidade pelo grande fracasso, considerando que a Seleção Saudita apresentou um desempenho totalmente distante do nível exibido contra o Uruguai na primeira rodada.

Críticas severas perseguem o técnico grego

Após o término da partida, as redes sociais ficaram repletas de críticas contundentes a Donis, já que muitos torcedores consideraram que o técnico interpretou mal o jogo desde o início e não soube lidar com a força da seleção espanhola.

A intensidade das críticas chegou a incluir termos severos: alguns torcedores o chamaram de “idiota”, enquanto outros consideraram que ele entrou em campo com uma mentalidade “derrotista”, ao se concentrar excessivamente na defesa e abandonar o estilo ofensivo a que a seleção se acostumou nos últimos anos.









A escalação sob o microscópio

A escalação titular apresentada por Donis foi um dos pontos que mais gerou polêmica entre a torcida, especialmente após a exclusão de alguns jogadores que contavam com a confiança da torcida saudita nos últimos tempos.

Um grande número de observadores considerou que as escolhas do técnico não conseguiram atingir o objetivo desejado, nem defensivamente nem ofensivamente, já que a seleção sofreu três gols logo no início, ao mesmo tempo em que não conseguiu criar nenhum perigo real ao gol espanhol.

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Além disso, o técnico foi criticado por adotar um esquema com cinco defensores, já que muitos consideraram que essa estratégia deu à Espanha uma vantagem ainda maior, em vez de limitar o perigo que ela representava, especialmente devido aos grandes espaços que surgiram entre as linhas da equipe.

A comparação com o desempenho do Uruguai aumenta a indignação

A comparação com a partida contra o Uruguai aumentou a intensidade das críticas dirigidas a Donis, já que a seleção saudita havia se mostrado, no primeiro jogo, mais equilibrada e disciplinada, conseguindo conquistar um ponto valioso após o empate em 1 a 1.













A torcida considerou que a Seleção Saudita perdeu tudo o que havia demonstrado contra o Uruguai durante o confronto com a Espanha, seja no que diz respeito à organização defensiva, à capacidade de sair com a bola ou até mesmo ao espírito de luta em campo, o que levou muitos a acreditar que o técnico recuou em relação às ideias que deram à equipe um sucesso relativo na partida de estreia.

A partida contra Cabo Verde coloca Donis sob pressão

Agora, os olhares estão voltados para a próxima partida contra Cabo Verde, que determinará em grande parte o destino da seleção saudita no torneio, em meio a pressões crescentes sobre o técnico grego.

Grande parte da torcida acredita que Donis precisa corrigir os erros rapidamente e recuperar a identidade da equipe, especialmente porque qualquer novo tropeço pode intensificar as críticas e colocá-lo em uma situação ainda mais difícil, após uma das noites mais turbulentas para a torcida saudita desde o início da campanha da Seleção Verde na Copa do Mundo de 2026.