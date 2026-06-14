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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Ibrahimović: Hakimi merecia a expulsão contra o Brasil

Z. Ibrahimovic
A. Hakimi
Vinicius Junior
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Intervenção imprudente

Zlatan Ibrahimović, lenda do Milan, considera que Achraf Hakimi, astro marroquino, merecia ter recebido um cartão vermelho durante o confronto contra o Brasil, neste domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ibrahimović, que estava comentando a partida no canal “Fox Sports”, disse: “Hakimi fez uma entrada imprudente no tornozelo de Vinícius com a sola da chuteira... Quando vi a jogada, minha primeira reação foi simples: o árbitro deveria ter intervindo e expulsado o jogador”.

Ele acrescentou: “Não se trata de reputação ou do momento da partida, mas da segurança do jogador. O atacante já havia passado por ele, o perigo era evidente e a entrada de Hakimi foi muito tardia”.

O árbitro esloveno Slavko Vinčić foi alvo de críticas severas após arbitrar o confronto entre Marrocos e Brasil na Copa do Mundo de 2026, tendo recebido do site espanhol “Archivo Var”, especializado em arbitragem, uma nota baixa de apenas 3 em 10, considerando que a seleção brasileira sofreu grande injustiça.

O site afirmou que Ventić não conseguiu estar à altura do jogo, apontando que ele cometeu vários erros de julgamento que geraram polêmica e descontentamento entre os jogadores das duas seleções, em uma partida que terminou empatada entre os Leões do Atlas e a Seleção.

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O relatório considerou que o erro mais grave do árbitro foi não ter mostrado cartão vermelho direto a Achraf Hakimi durante o primeiro tempo, após uma entrada violenta em Vinícius Júnior, já que o site considerou que o lateral marroquino cravou os pitões da chuteira na parte interna do tornozelo do jogador brasileiro, em uma jogada que exigia expulsão imediata.

A polêmica aumentou depois que Vencic nem sequer marcou a falta, e o VAR também não interveio para revisá-la, o que o relatório descreveu como uma prova do declínio no nível da arbitragem do esloveno nos últimos tempos.

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