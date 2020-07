Ibrahimovic diz que é "presidente, treinador e jogador" no Milan

O time é um dos melhores na Itália desde o retorno do futebol e atacante sueco diz que Milan poderia disputar o título se contratasse ele antes

Após a incrível vitória do Milan contra a Juventus, Zlatan Ibrahimovic ressaltou sua importância para o time e disse algo no mínimo inusitado. No clube rossonero desde janeiro deste ano, o atacante sueco tem sido um modelo para os jogadores mais jovens.

"Eu sou presidente, treinador e jogador, mas só me pagam por jogar", disse Ibrahimovic ao DAZN depois do jogo contra a . Foi ele quem iniciou a virada do contra a Velha Senhora, que abriu 2 a 0 com Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Franck Kessie, Rafael Leão e Ante Rebic completaram o placar.

O Milan é um dos melhores times na desde o retorno do futebol no país. Em seis partidas, o time soma quatro vitórias, incluindo triunfos contra , e Juventus, e dois empates. Em quinto na tabela de classificação, Ibrahimovic acredita que o Milan poderia ter candidato ao título.

"Se eu estivesse aqui desde o início da temporada, nós venceríamos o Scudetto", afirmou o atacante de 38 anos, que não deve ficar no clube após a conclusão da atal temporada.

Mesmo com o bom retrospecto recente, Stefano Pioli não deve seguir no comando do time. Jornais italianos cravam que Ralf Rangnick assumirá o cargo de treinador na próxima temporada. O alemão tem bons trabalhos no e RB Lepizig em seu currículo.