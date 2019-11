Jornal: Milan pode oferecer contrato de seis meses a Ibrahimovic

Interesse do Milan por Zlatan Ibrahimovic é real: os rossoneri estão pensando em uma oferta ao estilo Beckham até o final da temporada

"Zlatan está sendo recrutado pelo AC ". Uma sentença do comissário da , Don Garber, nos fez inicialmente pensar em um acordo feito. Mas o fato foi descartado antes que a tradução correta chegasse à superfície. Mas uma coisa é certa: o Milan está realmente pensando em Zlatan Ibrahimovic.

Um pensamento concreto e profundo, ditado pelos problemas rossoneri no ataque, pelo vencimento do contrato do jogador agora e, obviamente, por uma nostalgia compreensível do passado. Nas duas temporadas passadas em Milão, Ibrahimovic marcou muitos gols e, acima de tudo, viveu os últimos anos do verdadeiro Milan, antes da queda vertical das temporadas seguintes.

É por isso que o Milan está realmente avaliando a ideia de um retorno retumbante. E agora os primeiros detalhes começam a surgir. Como lemos na edição de hoje do 'Gazzetta dello Sport', a ideia dos rossoneri é submeter ao atacante sueco um contrato curto, de seis meses, até o final da atual temporada europeia.

A ideia é um acordo "ao estilo Beckham", semelhante ao que há alguns anos trouxe inglês para o Milan do , mesmo que o ex- estivesse sob contrato com os americanos, que duas vezes deram aos Rossoneri um empréstimo de seis meses, de janeiro ao final da temporada.

Ibrahimovic pode voltar ao Milan como Beckham e, desta vez, pode ser a hora certa. Porque mesmo no ano passado, Leonardo havia tentado o sueco, que preferiu ficar com o LA Galaxy. Se sonha com Ibra, em suma, o Milan também está na corrida. A curiosidade de entender qual será a escolha final do jogador é sempre mais forte.