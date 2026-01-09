I9 x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

I9 e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1992, o Vasco ocupa a vice-liderança do Grupo 12 da Copinha, com três pontos. Na estreia, o Gigante da Colina venceu o Velo Clube por 2 a 0, mas acabou derrotado na rodada seguinte pelo Guanabara City, por 3 a 1.

Do outro lado, o I9 aparece na lanterna do Grupo 12, com apenas um ponto conquistado. Ainda em busca da primeira vitória na Copinha, a equipe foi superada pelo Guanabara City por 3 a 0 e, na sequência, empatou com o Velo Clube por 2 a 2. Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a fase de mata-mata da competição.

Vasco: Phillipe Gabriel, Breno Vereza, Wanyson, Bruno André, Alison, Lukas Zuccarello, Juninho, Ramon Rique, Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Bruno Lopes.

I9: Henrique Braga, Yudi, Gabriel Victor, Micaell, Gustavo, Dudu Florencio, Breno Cristian, Alvaro Luís, João Gabriel, Alex Soares, Kayke.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

I9

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal José Vessi - Cravinhos, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis