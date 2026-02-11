Hull City e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no MKM Stadium, em Hull, pela Copa da Inglaterra 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Hull City chega para a partida como azarão, sendo um time da Championship enfrentando um da Premier League. Na última fase, a equipe eliminou o Blackburn Rovers, nos pênaltis. No Campeonato Inglês da Segunda Divisão, o time vem de dois jogos sem vitória, sendo um empate e uma derrota.

Por outro lado, o Chelsea na última fase, eliminou o Charlton Athletic, com uma goleada por 5 a 1. No Campeonato Inglês, os Blues ocupam a quinta colocação com 44 pontos, e seguem na copa como a provável última esperança de título.

Apesar de jogar fora de casa, o favoritismo está todo do lado do Chelsea. A equipe entra em campo podendo poupar alguns titulares, enquanto o Hull City buscará uma zebra.

Hull City: Pandur; McNair, Egan e Hughes; Coyle, Slater, Lundstram e Giles; Gelhardt; Joseph e McBurnie. Técnico: Sergej Jakirovic.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile e Hato; Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Estevão e Garnacho; Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Desfalques

Hull City

Chelsea

Semi Ajayi, Mohamed Belloumi, Cody Drameh, Darko Gyabi, Matts Crooks e Eliot Matazo todos estão de fora por lesão.

Os jogadores Levi Colwill, Dario Essugo e Jamie Gittens estão lesionados, enquanto Reece James, Filip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella e Romeo Lavia ainda passarão por uma avaliação e são dúvidas.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: MKM Stadium - Hull, Inglaterra

