Copa da Inglaterra
team-logoHull
The MKM Stadium
team-logoChelsea
Gabriel Marin

Hull City x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13), no MKM Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Hull City e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no MKM Stadium, em Hull, pela Copa da Inglaterra 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Hull City chega para a partida como azarão, sendo um time da Championship enfrentando um da Premier League. Na última fase, a equipe eliminou o Blackburn Rovers, nos pênaltis. No Campeonato Inglês da Segunda Divisão, o time vem de dois jogos sem vitória, sendo um empate e uma derrota.

Por outro lado, o Chelsea na última fase, eliminou o Charlton Athletic, com uma goleada por 5 a 1. No Campeonato Inglês, os Blues ocupam a quinta colocação com 44 pontos, e seguem na copa como a provável última esperança de título.

Apesar de jogar fora de casa, o favoritismo está todo do lado do Chelsea. A equipe entra em campo podendo poupar alguns titulares, enquanto o Hull City buscará uma zebra.

Hull City: Pandur; McNair, Egan e Hughes; Coyle, Slater, Lundstram e Giles; Gelhardt; Joseph e McBurnie. Técnico: Sergej Jakirovic.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile e Hato; Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Estevão e Garnacho; Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Desfalques

Hull City

Semi Ajayi, Mohamed Belloumi, Cody Drameh, Darko Gyabi, Matts Crooks e Eliot Matazo todos estão de fora por lesão.

Chelsea

Os jogadores Levi Colwill, Dario Essugo e Jamie Gittens estão lesionados, enquanto Reece James, Filip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella e Romeo Lavia ainda passarão por uma avaliação e são dúvidas.

Quando é?

  • Data: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: MKM Stadium - Hull, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

