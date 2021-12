Hulk x Gabigol: os números detalhados da temporada 2021

Sem dúvida, dois dos maiores atacantes que jogam no futebol brasileiro atualmente chamam-se Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk, e Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol. Juntos, os atletas somam números surpreendentes. Em 2021, o atacante alvinegro conquistou a tão desejada Triplice Coroa (Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Mineiro), além da Copa Sul-Americana. No caso do camisa 9 do Flamengo, foram três títulos no ano, incluindo Campeonato Carioca, Taça Guanabara e a Supercopa do Brasil.

Além das taças, claro, foram vários gols, assistências, dentre outros números que marcaram a temporada de 2021 para estes dois atletas.

A seguir, a GOAL te mostra os dados detalhados e atualizados de Gabigol e Hulk.

*Os dados aqui citados foram retirados do site Opta. Números de campeonatos estaduais também são considerados nesta matéria e, de acordo com o portal consultado, podem causar alguma distinção.

Qual é o aproveitamento de chutes a gol de Hulk e Gabigol?

Entre os números mais marcantes dos dois jogadores, se destacam as finalizações dos atacantes. Considerando Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e estaduais, o camisa 7 do Galo soma 134 tiros diretos ao gol, enquanto o 9 acertou 114 chutes, além de outros cinco na Supercopa do Brasil, não sendo considerada nestes números, pois não houve participação de Hulk no torneio.

Os chutes considerados, inclusive, são apenas os não bloqueados, ou seja, sem parar em barreiras ou zagueiros. Dos 134 de Hulk, 78 foram em direção ao gol, levando à 58% de acerto ao alvo, contra 63% de Gabigol, que acertou 72 de 114 tentativas.

Agora, em relação aos gols que foram convertidos: Gabigol possui 33 gols marcados nas competições consideradas em 44 duelos disputados, contra 36 de Hulk em 68 partidas. O atacante do Galo anotou mais tentos, mas a média/jogo de Gabriel é maior (75% do camisa 9, contra aproximadamente 53% do 7).

Quantas oportunidades de gol Hulk e Gabigol criaram?

Além de grandes goleadores, os dois atacantes também ajudaram, e muito, no desenvolvimento de jogadas.

Não considerando apenas os passes que levaram a gols, mas sim as chances no geral, Gabigol concedeu 46 passes que se desenvolveram em boas jogadas, onde dez viraram assistências diretas para tentos marcados. Já Hulk, ultrapassando Gabi, criou 88 possibilidades de seus companheiros marcarem, em que 13 delas tornarem-se aumentos no placar.

Novamente a média, dessa vez de passes dados que viraram gols, feitos por Gabigol, é melhor (cerca de 22%, contra aproximadamente 15% de Hulk), enquanto o camisa 7 do Galo vence no número mais uma vez, assim como nos gols marcados.

Disputas de bola vencidas, em porcentagem, por Hulk e Gabigol

Um dos principais jogadores de cada um de seus elencos, Hulk e Gabigol se destacam pela força, e os números de divididas vencidas são reconhecidos.

Veja, abaixo, a porcentagem de bolas vencidas por cada um dos jogadores e as respectivas competições.

HULK

BRASILEIRÃO 43,13% COPA LIBERTADORES 44,23% CAMPEONATO MINEIRO 42,86% COPA DO BRASIL 40,74%

GABIGOL