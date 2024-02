Multa de R$ 270 milhões e salário: a renovação de Hulk com o Atlético-MG

Atacante de 37 anos estendeu vínculo até dezembro de 2026 em negociação conduzida por ex-diretor de futebol do clube

O Atlético-MG anunciou a renovação contratual de Hulk até dezembro de 2026. O novo vínculo do atacante terá multa rescisória de € 50 milhões (R$ 267,83 milhões na cotação atual) para o exterior, a manutenção do antigo salário e foi renovado pelo ex-diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, como soube a GOAL.

As tratativas para a manutenção do jogador por mais duas temporadas se encerraram há pouco mais de uma semana, mas a diretoria optou por anunciar nesta quinta-feira (22), após a assinatura do novo vínculo por parte do veterano. O atual diretor-executivo do Galo, Victor, foi quem apareceu ao lado do atacante para confirmar a prorrogação do compromisso.

A permanência de Hulk na Cidade do Galo é um dos planos dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O grupo entende que o atacante é fundamental para o elenco comandado por Luiz Felipe Scolari e vai contribuir para os anos seguintes. Em cinco partidas disputadas na atual temporada, ele marcou quatro gols e deu duas assistências.

