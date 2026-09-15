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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Howard Webb abre a caixa-preta do escândalo do dérbi de Manchester

Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
England

"A visão limitada" expõe os bastidores do erro do VAR no dérbi de Manchester

Howard Webb, presidente da comissão de arbitragem do órgão "Pro Ref", responsável pela gestão dos árbitros da Premier League, veio a público em seu primeiro comentário oficial para falar sobre os bastidores da polêmica decisão arbitral que resultou na validação do gol de Erling Haaland a favor do Manchester City no dérbi do último domingo, no estádio Old Trafford.

O gol havia sido inicialmente anulado por impedimento sobre o atacante do City, antes de a tecnologia de vídeo (VAR) intervir para cancelar a bandeirada e validar o gol, apesar de seu companheiro Enzo Fernández estar em posição de impedimento evidente e ter interferido diretamente na jogada, o que levou o órgão a reconhecer oficialmente a existência de um erro grave na concessão do gol.

Em sua fala durante o primeiro episódio do programa "Match Officials Mic’d Up", que transmitiu as gravações de áudio entre os árbitros da partida e a sala do vídeo, Webb disse, de acordo com o que noticiou o site oficial da Premier League: "Sentimos a importância de reconhecer o erro nesse lance; pois sabemos que Erling Haaland, que foi punido com a bandeira em campo, não estava em posição de impedimento, mas também temos consciência de que Enzo Fernández estava impedido e interferiu de forma quase certa na defesa do Manchester United, e provavelmente no goleiro também".

E Webb acrescentou, expressando seu pesar: "Fiquei muito decepcionado com esse resultado, e todos compartilham desse sentimento, à frente deles a própria equipe de arbitragem; pois eles se orgulham do seu trabalho e sentem dor atualmente após essa falha, e não estarão na gestão das partidas até o fim do período da data Fifa".

Webb revelou o contato direto com a diretoria do Manchester United, dizendo: "Entramos em contato com o Manchester United e admitimos o erro, como sempre fazemos quando acontecem esse tipo de coisa. Esses erros não se repetem com frequência, mas prezamos pela transparência e clareza; por isso reproduzimos as gravações de áudio e as imagens de vídeo para os dirigentes do clube, a fim de explicar exatamente o que aconteceu, e vamos revisar esse lance para entender a falha de procedimento que provocou o fato de não chegarmos à decisão correta".

Sobre o motivo técnico que determina o impedimento de Fernández apesar de ele não ter tocado na bola, Webb esclareceu: "Fernández de fato não tocou na bola e, portanto, não cometeu o conceito direto de impedimento pelo toque, mas a regra pune o impedimento mesmo sem contato; pois, com a chegada do cruzamento, vemos Fernández avançar claramente em direção à bola e ficar muito próximo dela".

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E prosseguiu explicando o impacto direto sobre o zagueiro e o goleiro do United: "Esse avanço afetou diretamente o zagueiro Lisandro Martínez, que estava próximo dele, impedindo-o de intervir e afastar a bola, e também afetou o goleiro Senne Lammens, que ficou impossibilitado de avançar de forma natural, ou se preparou para a possibilidade de colisão com Fernández, o que o tirou de sua posição correta no momento em que a bola passou por Fernández e Haaland a finalizou às redes".

E sobre o motivo de o árbitro de vídeo ter ignorado a interferência de Fernández, Webb disse: "Quando o árbitro do VAR começou sua revisão, ficou claro para ele, por meio da tecnologia de impedimento semiautomático, que Haaland estava em posição correta por uma diferença de 3 centímetros graças à cobertura do zagueiro Patrick Dorgu no lado oposto, e aqui o árbitro caiu na armadilha do foco excessivo em Haaland, e presumiu que o gol estava totalmente correto".

E Webb completou revelando os bastidores da falha na sala da tecnologia: "Ao rever o lance por meio da aplicação completa, o árbitro não avaliou o impacto total da posição de Fernández; limitou-se a verificar se ele havia ou não tocado na bola para passá-la a Haaland. Ele sofreu, naquele momento, do que se conhece como 'visão de túnel', e concentrou-se totalmente em Haaland, e caberia ao restante da equipe da sala intervir para tirá-lo desse túnel estreito, o que infelizmente não aconteceu".

Nesse contexto, Webb defendeu a decisão do árbitro Michael Oliver de expulsar Phil Foden, jogador do City, após seu pontapé em Bruno Fernandes, rejeitando as reivindicações de expulsão também do português, e esclarecendo: "A atitude de Fernandes refletiu mais imprudência do que conduta violenta; pois a conduta violenta exige o uso de força excessiva ou brutalidade, e ao analisar o lance em velocidade normal não encontramos esses elementos, e, portanto, a infração exigia apenas o cartão amarelo".

O presidente da comissão de arbitragem apontou que não havia espaço para a intervenção do VAR para reivindicar a advertência a Fernandes, uma vez que o árbitro havia visto o lance em campo e tomou sua punição administrativa em relação a Foden.

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