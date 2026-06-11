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Homenagem excepcional após a teimosia dos EUA... A UEFA compensa o árbitro somali com um presente valioso

O. Artan
Copa do Mundo
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Somália
França
England
Áustria

Um gesto de boa vontade da União Europeia após a crise causada pela exclusão de Artan

A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou a nomeação do árbitro somali Omar Artan para apitar a Supercopa da Europa de 2026, que enfrentará o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, em uma decisão que reveste-se de especial significado, uma vez que o árbitro africano foi impedido de participar da Copa do Mundo de 2026 por não ter obtido permissão para entrar nos Estados Unidos.

Apesar de sua relativa juventude, Artan é considerado um dos árbitros em ascensão mais promissores no cenário internacional, tendo ingressado na lista internacional da Federação Internacional de Futebol (FIFA) desde 2018 e apitado várias partidas importantes no continente africano, incluindo a segunda partida da final da Liga dos Campeões da África da temporada 2025-2026.

Além disso, o árbitro somali foi coroado com o prêmio de Melhor Árbitro da África de 2025, concedido pela Confederação Africana de Futebol, em reconhecimento ao seu excelente desempenho nos últimos anos.

A FIFA havia selecionado Artan para a lista de árbitros da Copa do Mundo de 2026, mas ele não conseguiu participar do torneio após não ter obtido visto de entrada nos Estados Unidos devido a suspeitas de ligações com grupos terroristas, o que gerou ampla polêmica antes do início das competições.

A FIFA acatou a decisão americana, enquanto o presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que não pode controlar os governos.

Super Copa da UEFA
PSG crest
PSG
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Elogios de Cheferin

Por sua vez, a UEFA esclareceu que a decisão de atribuir a arbitragem da Supercopa da Europa a Artan se insere no âmbito do memorando de entendimento assinado recentemente entre a União Europeia e a Confederação Africana de Futebol, que visa reforçar a cooperação entre as duas partes em diversas áreas, entre as quais o desenvolvimento da arbitragem e o intercâmbio de experiências.

Por sua vez, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, elogiou o árbitro somali, afirmando que ele possui grande experiência apesar da pouca idade e apresentou um desempenho notável nas principais competições da CAF.

“Artan é um árbitro jovem e talentoso, que provou seu valor nas principais competições da Confederação Africana de Futebol. O futebol une os povos e, com essa nomeação, reafirmamos nosso respeito por ele e por suas habilidades de arbitragem, graças às quais ele mereceu essa importante função”, afirmou Čeverin.

O presidente da UEFA também agradeceu ao presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, pelo apoio à iniciativa e pela cooperação entre as duas instituições neste assunto.

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