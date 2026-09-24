Há partidas que ocupam o livro de registros da história, e há partidas que definem a alma de uma nação. Para a Holanda, a semifinal da Eurocopa de 1988 contra a Alemanha Ocidental foi a segunda opção. Nunca se tratou apenas de uma vaga na final; tratava-se de exorcizar os fantasmas da final da Copa do Mundo de 1974, poeticamente chamada de "Mãe de Todas as Derrotas". Em uma noite úmida em Hamburgo, o ar no Volksparkstadion estava carregado com mais do que apenas o cheiro da grama do meio do verão. Estava pesado com o peso de 14 anos de amargura, uma rivalidade enraizada nas cicatrizes de um continente e na busca incansável por reparação esportiva.

O peso da história em Hamburgo

Para entender a atmosfera em 1988, era preciso sentir a tensão que irradiava da delegação holandesa. As feridas de 1974 nunca cicatrizaram de verdade; apenas infeccionaram sob a eficiência clínica do sucesso alemão. A Alemanha Ocidental, anfitriã, era o objeto imóvel, liderada pelo indomável Lothar Matthäus e guiada pelo pragmatismo tático de Franz Beckenbauer. Rinus Michels, o arquiteto do Futebol Total, voltou ao banco holandês com uma nova geração, Gullit, Rijkaard e Van Basten, que carregava não apenas as instruções táticas de seu técnico, mas também a bagagem emocional de seus pais. O público de 61.330 pessoas era um mar de branco e laranja, uma mistura volátil de esperança e angústia histórica.

O primeiro tempo foi truncado, um jogo de xadrez tático disputado em intensidade sufocante. Os alemães foram disciplinados, fechando os caminhos criativos de Ruud Gullit e fazendo com que o jovem Marco van Basten permanecesse em grande parte periférico. Cada desarme era recebido com um rugido, cada passe errado com uma respiração coletiva suspensa. Os holandeses eram tecnicamente competentes, mas havia um medo persistente de que a história estivesse destinada a se repetir. Quando os jogadores foram para o intervalo com o placar em branco, o fantasma de Gerd Müller parecia pairar sobre o campo, um lembrete de que, contra a Alemanha, jogar bem raramente bastava para garantir a vitória.

Uma história de dois pênaltis

O impasse foi quebrado aos 55 minutos, e parecia que o roteiro familiar estava sendo escrito mais uma vez. Jürgen Kohler caiu na área após uma dividida com Frank Rijkaard, e o árbitro romeno Ioan Igna apontou para a marca da cal. Lothar Matthäus, a personificação da compostura alemã, foi para a cobrança e mandou a bola para o fundo da rede de Hans van Breukelen. O Volksparkstadion explodiu, e, por um momento, os jogadores holandeses pareceram homens que já tinham visto esse filme antes. A chama laranja vacilou, ameaçada pela realidade fria de mais um triunfo alemão no maior palco. Mas esta era uma Holanda diferente, forjada com uma dose de teimosia que complementava seu brilho estético.

A reparação chegou aos 74 minutos pelo mesmo método. Marco van Basten, começando a encontrar seu alcance, foi considerado derrubado por Kohler na área alemã. Ronald Koeman, um homem com gelo nas veias e trovão na chuteira direita, avançou. Com uma calma que desmentia o estádio em ebulição, Koeman converteu o pênalti e fez 1 a 1. O momento do jogo mudou visivelmente. A Holanda não estava mais jogando contra a Alemanha; estava jogando contra o tempo e o destino. O gol de Koeman funcionou como catalisador, liberando as inibições de um time que finalmente acreditou que o invencível podia ser derrotado.

Van Basten entra para a lenda

À medida que a partida caminhava para a prorrogação, a tensão chegou ao limite. Então, aos 88 minutos, um momento de puro e absoluto instinto predatório resolveu a questão. Jan Wouters enfiou um passe deslizante e esperançoso no caminho de Marco van Basten. O atacante, perseguido por Kohler em um carrinho, esticou cada fibra do corpo para alcançar a bola. Em um único movimento fluido, finalizou rasteiro cruzado, sem chances para Eike Immel, no canto oposto da rede. O setor holandês do estádio mergulhou em um delírio que levou 14 anos para acontecer. Van Basten não apenas marcou um gol; ele escreveu uma libertação.

O apito final confirmou a vitória da Holanda por 2 a 1, desencadeando comemorações que transformaram os canais de Amsterdã em um carnaval. As cenas pós-jogo foram tão lendárias quanto a própria partida, com Ronald Koeman trocando de camisa com Olaf Thon de forma infame para fazer um gesto de deboche que viveria na infâmia. Rinus Michels afirmou de forma célebre que, embora eles tenham vencido o torneio ao bater a União Soviética na final, a semifinal foi a "verdadeira final". A noite segue sendo a definição máxima da história do futebol holandês, o momento em que as camisas laranja finalmente emergiram da longa e escura sombra de seus vizinhos para reivindicar seu lugar ao sol.