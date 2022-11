Holanda x Qatar: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Holanda busca confirmar a classificação às oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Holanda depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Para confirmar a classificação, os holandeses precisam vencer ou até mesmo empatar com o já eliminado Qatar nesta terça-feira (29), às 12h (de Brasília), pela última rodada do Grupo A do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na liderança do Grupo A com quatro pontos (venceu o Senegal na estreia por 2 a 0, e empatou com o Equador em 1 a 1 na rodada seguinte), a Holanda está empatada com o mesmo número de pontos que o Equador, que tem pela frente o Senegal, com três.

O técnico Van Gaal pode optar pela entrada de Memphis Depay, recuperado de lesão, no time titular, enquanto Jurrien Timber espera novamente superar Matthijs de Ligt na defesa. Já no meio-campo, Steven Berghuis pode substituir Teun Koopmeiners.

Do outro lado, o Qatar, com duas derrotas e na lanterna do grupo, busca cair de pé em casa. Mohammed Muntari, que saiu do banco contra o Senegal e marcou o único gol da equipe no Mundial, pode garantir ao atacante uma vaga no time titular.

Escalações

Escalação do provável da Holanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, Berghuis, F de Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Memphis.

Escalação do provável do Qatar: Barsham; Miguel, Khoukhi, Hassan; Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ahmed; Ali, Muntari.

Desfalques

Holanda

A Holanda não possui desfalques confirmados.

Qatar

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Holanda é favorita contra o Qatar nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,18 na vitória da seleção holandesa, $ 7,40 no empate e $ 19,00 caso o Qatar vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,54 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,59 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,20 se for a Holanda, $ 5,30 se for o Qatar, e ainda $ 19,00 caso não haja gols na partida.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo A

POS. TIME V E D SG PTS 1º Holanda 1 1 0 2 4 2º Equador 1 1 0 2 4 3º Senegal 1 0 1 0 3 4º Qatar 0 0 2 -4 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Holanda na Copa 2022

Cody Gakpo: 2 gols - Senegal 0 x 2 Holanda - primeira rodada ; Holanda 1 x 1 Euqador - segunda rodada

Davy Klaassen: 1 gol - Senegal 0 x 2 Holanda - primeira rodada

Artilheiros do Qatar na Copa 2022

Mohammed Muntari: 1 gol - Qatar 1 x 3 Senegal - segunda rodada

Holanda e Qatar: Participações em Copas

A Holanda disputa a sua 11ª participação em Copas do Mundo (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 e 2022), com três vices conquistados. Em 1974, foi derrotada na final pela Alemanha Ocidental por 2 a 1 de virada, enquanto em 1978 perdeu o título para a Argentina (3 a 1), e em 2010 a Espanha venceu por 1 a 0.

Do outro lado, o Qatar fez a sua primeira participação, sendo a única estreante em Copas nesta edição. Os outros Mundiais que tiveram apenas um estreante foram 1950 e 2014 (Inglaterra e Bósnia e Herzegovina, respectivamente). Em ambos os casos as seleções passaram pelas eliminatórias, o que não aconteceu com o Qatar, país-sede.

Quando é?