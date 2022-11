Do que a Holanda precisa para se classificar às oitavas da Copa do Mundo?

Na última rodada, equipe holandesa enfrenta o primeiro eliminado da Copa do Mundo, o Qatar

A Copa do Mundo 2022 se aproxima dos momentos decisivos, com os últimos jogos da fase de grupos e, no Grupo A, a situação não é diferente. Apesar de estar empatada na liderança com Equador, a Holanda quer classificar em primeiro para garantir uma certa "tranquilidade" no mata-mata.

Na primeira rodada, a seleção de Louis van Gaal bateu Senegal por 2 a 0, enquanto empatou, por 1 a 1, com Equador no segundo jogo.

Agora, a seleção holandesa precisa observar as probabilidades para avançar ao mata-mata da competição em um grupo equilibrado como esse.

Classificação do Grupo A

POS. TIME PARTIDAS PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 1 Holanda 2 4 1 1 0 2 Equador 2 4 1 1 0 3 Senegal 2 3 1 0 1 4 Qatar 2 0 0 0 2

Para se classificar no mata-mata, a Holanda precisa, basicamente, vencer a última rodada contra o já eliminado Qatar, para avançar em primeiro lugar do Grupo A. Isto porque, na terceira partida, a Holanda enfrenta o Qatar, enquanto Equador e Senegal disputam uma última vaga.

Em caso de empate contra o Qatar, a Holanda ainda se classificaria, mas o saldo de gols pesaria na classificação, podendo jogar a seleção em segundo lugar do grupo.

Porém, caso seja derrotada pelo Qatar, a seleção holandesa teria que torcer pela derrota de Senegal, que, caso vença o Equador, empurraria o time de Louis van Gaal para fora da fase classificatória.