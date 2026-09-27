Na Sérvia, a Holanda venceu o segundo jogo do grupo da Alemanha na Liga das Nações por 2 a 1 (1 a 0), mas talvez tenha pago caro pela vitória: o atacante Cody Gakpo, que recentemente marcou no empate por 1 a 1 com a Alemanha, precisou deixar o campo cedo com dores no tornozelo.

O jogador do Liverpool foi alvo de falta de Sasa Lukic (12') e pouco depois sinalizou que não poderia continuar em campo. Mexx Meerdink marcou, de pênalti, para abrir o placar de forma merecida (30'). Após o empate do ex-jogador do Frankfurt Luka Jovic (46'), Meerdink voltou a marcar (69').

Os holandeses controlaram o jogo desde o início, mas tiveram problemas para criar chances de gol. Quando Crysencio Summerville sofreu falta na área, Meerdink aproveitou friamente a chance na marca da cal. Pouco depois, o jogador do Borussia Dortmund Joey Veerman quase marcou diretamente em uma cobrança de escanteio, mas o goleiro sérvio Vanja Milinkovic-Savic reagiu rápido (36').

Logo após o intervalo, os sérvios reagiram. Mas, graças a Meerdink, muito bem servido por Ruben van Bommel, os visitantes acabaram comemorando no fim.

Liga das Nações: Áustria vence Kosovo com autoridade

A Áustria de Ralf Rangnick, por sua vez, venceu o azarão Kosovo por 3 a 1 (2 a 0) no Ernst-Happel-Stadion, em Viena. Com isso, a seleção da Federação Austríaca de Futebol (ÖFB) lidera com folga o Grupo B3, com seis pontos.

Após uma Copa do Mundo irregular, a equipe de Rangnick está em plena reformulação, mas contra o azarão Kosovo a ausência de vários jogadores consolidados, como o capitão da Copa do Mundo David Alaba, quase não foi sentida. Assim, o zagueiro David Affengruber comemorou seu primeiro gol pela seleção em seu segundo jogo internacional, após assistência do ex-jogador do Werder Bremen Romano Schmid (23'). Pouco antes do apito do intervalo, o atacante do Schalke Junior Adamu também marcou seu primeiro gol com a camisa da ÖFB (45'+2).

Também no segundo tempo, a equipe mostrou uma atuação aplicada e ampliou com Carney Chukwuemeka (61') - para o meio-campista do Borussia Dortmund, porém, ao contrário de seus companheiros, esse já foi o segundo gol pela seleção. Na reta final, porém, os visitantes descontaram: após falta de Affengruber, Edon Zhegrova converteu com segurança o pênalti assinalado (83').