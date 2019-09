Higuaín e Morata, as principais dúvidas de Juventus e Atlético na Liga dos Campeões

Os dois camisas 9 podem perder a estreia das equipes na competição continental

A primeira rodada da Champions League reserva grandes confrontos. Em um deles, o recebe a nessa quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano. Porém as duas equipes podem estrear sem os seus respectivos camisas 9: Álvaro Morata e Gonzalo Higuaín são dúvidas para o duelo.

O atacante espanhol do Atlético já está há alguns dias sem entrar em campo. Ele sofreu uma torsão no joelho e perdeu as duas últimas partidas dos colchoneros.

Já o 'Pipita' Higuaín, ele sofreu uma pancada na coxa no empate sem gols da Juve contra a e só deve ter sua escalação resolvida nos últimos momentos antes do jogo. A Juventus já não deve contar com Chiellini, Douglas Costa e Pjanic, que também se lesionaram.

Os dois atletas marcaram apenas um gol na temporada até aqui. Morata conseguiu atuar em apenas duas partidas, e o argentino esteve em campo em três oportunidades.

Na última temporada, os dois times se enfrentaram nas oitavas de final. Morata marcou um dos gols dos espanhois no primeiro jogo, quando venceram por 2 a 0. Na partida de volta, porém, brilhou a estrela de Cristiano Ronaldo, que marcou três vezes e garantiu o time de Turim nas quartas de final do certame.