Destaque na Juventus, Douglas Costa reencontra um velho inimigo: lesão muscular

Técnico Maurizio Sarri afirmou que a lesão do brasileiro parece pior que a de Pjanic

Douglas Costa tem vivido os últimos anos assombrado pelas lesões musculares. O brasileiro sentiu um problema no músculo da coxa direita e teve que deixar a partida contra a logo aos cinco minutos de partida. O brasileiro vinha sendo um dos destaques da Juve e deverá ficar algumas semanas fora de combate.

Em entrevista à SkySports, o treinador Maurizio Sarri disse que a lesão de Costa "parece mais séria que a de Pjanic".

Para o seu lugar foi chamado o italiano Federico Bernardeschi. Mas a substituição não deu o efeito esperado e a Juve terminou a partida em um empate sem gols contra a Fiorentina. Não foi dessa vez que o atacante Pedro, ex- , estreou com a camisa da Viola. Ribery, porém, continuou sua série invicta contra a Velha Senhora.

A lesão aconteceu bem no dia do aniversário de Douglas Costa. Hoje o brasileiro comemora seu 29º aniversário. Em 2019 é a terceira lesão que o ponta sofreu. A primeira foi em fevereiro, com outra lesão na coxa, que o deixou fora de combate até abril. Depois, no mesmo mês de abril, sofreu outra, dessa vez na panturrilha, que o tirou das partidas até julho.

Ainda não se sabe a extensão precisa da lesão e nem o tempo de recuperação que Douglas Costa precisará enfrentar.