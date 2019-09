Ex-camisa 9, Higuaín aposta em 'simpatia' para renascer na Juventus

De volta à Juve, argentino tem bom começo e o credita a um novo 'talismã'

Em grande jogo entre a Juventus e o Napoli, no último dia 31 de agosto, pela , um velho conhecido reencontrou a torcida da Velha Senhora, marcou seu primeiro gol nesta nova passagem e ajudou o time de Turim a conquistar a vitória sobre os rivais napolitanos. O segundo gol da equipe mandante foi marcado pelo argentino Gonzalo Higuaín, de volta às terras italianas depois de uma fraca passagem no . Para a Juve, Danilo, Cristiano Ronaldo e Koulibaly também marcaram. Para os visitantes, Manolas, Lozano e Di Lorenzo.

O clube treinado por Maurizio Sarri tem diversas opções de qualidade para o ataque, como Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Devido à concorrência no setor e às fracas atuações de Higuaín por e Chelsea na temporada passada, poucos apostariam que o veterano recebesse muitas oportunidades na equipe. Para mudar esse quadro, o argentino apostou em dois fatores: sua familiaridade com Sarri, que já o treinou no , e a uma simpatia: ele mudou o número de sua camisa, da 9 para a 21.

"Decidi trocar do número nove, embora estivesse disponível, para o número do dia em que minha filha nasceu, para levá-la comigo em todos os jogos - uma escolha do coração, o que está me trazendo sorte", explicou Higuaín.

E não é que o "talismã" deu certo? O argentino saiu jogando nos dois primeiros jogos da equipe no Campeonato Italiano e também deve ser titular contra a no próximo dia 14, as 15:45, horário de Brasília.

Com as bom desempenho nos primeiros jogos e o sucesso de sua nova 'simpatia', o argentino é só sorrisos na .

"Eu queria ficar aqui desde o primeiro dia que retornei. Eu estou feliz de estar na Juve, em um clube grande com um excelente elenco e uma torcida enorme, numa cidade que eu conheço. Estou aqui pra provar meu valor. Eu só consigo pensar na nossa temporada.