Hazard revela o segredo de seu otimismo com Mourinho e envia mensagem especial a Vinícius

Eden Hazard demonstrou sua grande satisfação com o retorno de José Mourinho ao comando do Real Madrid, afirmando que o treinador português possui experiência suficiente para ajudar o clube merengue a recuperar seu prestígio e voltar a conquistar títulos.

Hazard conhece bem Mourinho, depois de ter jogado sob o comando do treinador português durante o período em que estiveram juntos no Chelsea, o que o torna capaz de avaliar suas qualidades e sua experiência como técnico.

O ex-internacional belga disse: "Conheço o José, por isso fico feliz em vê-lo no Real Madrid. Este clube tem um lugar especial no meu coração. Ele tem experiência, e a equipe é maravilhosa".

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Mourinho retornou neste verão ao Real Madrid, 13 anos após o fim de sua primeira passagem pelo clube, que se estendeu entre 2010 e 2013.

Durante esse período, o treinador português conseguiu levar a equipe à conquista do título do Campeonato Espanhol, além da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, antes de deixar o clube no verão de 2013.

Depois de longos anos de sua saída do estádio Santiago Bernabéu, Mourinho voltou para viver uma segunda experiência no Real Madrid, assumindo o comando da equipe com um contrato que se estende por três temporadas, até 2029.

Hazard também abordou a situação de Vinícius Júnior, diante do desejo de Mourinho de aumentar a eficiência do jogador brasileiro diante do gol, ressaltando que o interesse coletivo do Real Madrid continua sendo mais importante do que qualquer conquista individual.

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Ao ser questionado sobre Vinícius, Hazard disse, em declarações reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato": "Todos nós queremos que o Vinícius marque os gols, mas, no fim das contas, queremos que o Real Madrid vença".

Mourinho, de 63 anos, vive sua segunda aventura à frente da comissão técnica do Real Madrid, depois de deixar o Benfica para retornar ao clube merengue.

O treinador português espera repetir seus sucessos anteriores com o Real Madrid e levar a equipe a mais títulos ao longo dos próximos três anos, aproveitando sua experiência anterior e seu conhecimento do ambiente do clube e de suas grandes ambições.