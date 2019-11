Hazard: "Era muito menos divertido treinar com Conte e Sarri"

Camisa 7 do Real Madrid evita fazer comparações e reforça "sonho" por estar no Real Madrid

Atacante do , Eden Hazard afirmou que foi "muito menos divertido" treinar com Antonio Conte e Maurizio Sarri no , do que com Zinedine Zidane em seu início de trajetória no Santiago Bernabéu.

Pelo Chelsea, o belga conquistou sete títulos, se estabeleceu como um dos melhores do mundo em posição, mas teve seus últimos dois anos nos Blues ofuscados por rumores sobre sua transferência justamente para o Real Madrid.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Em entrevista ao L'Equipe, Hazard analisou seu início no Real Madrid e afirmou que sua vida sob o comando de Zidane está londe da monotonia das rotinas de treinamento de Conte e Sarri, seus últimos comandantes no Chelsea.



(Foto: Getty Images)

"O treinamento é sempre com a bola. Quando você experimenta italianos, como fiz com Conte ou Sarri, você se diverte muito menos. Tudo é mais estruturado", disse o belga.

"É difícil comparar. Fui atraído por Zidane em Madri e me senti muito identificado. Ele me fascina e tem algum poder sobre mim. Durante a Euro 2016, ele me disse: 'Seria bom se você viesse'. E quando Zidane liga, é difícil dizer não", analisou.

"Ele ama seus jogadores e você sente que o vestiário está feliz por tê-lo", completou.

Mais artigos abaixo

Por fim, Hazard voltou a dizer que "realizou um sonho" ao chegar no clube Merengue.

"Desde que comecei a brincar no meu jardim quando criança, eles eram o clube que eu torcia. Zidane era meu ídolo. Quando o vi na televisão, era mágico. O estádio, quando vi na televisão, era mágico. E a camisa branca, impecável. Para mim, foi excepcional", concluiu.